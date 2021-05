Ordenan a zoológico entregar historia clínica del oso Chucho

El Zoológico de Barranquilla deberá entregar una información sobre el estado de salud del oso Chucho, un oso andino, por orden de un fallo de tutela.



Este oso tomó reconocimiento nacional en medio de un proceso judicial, que escaló hasta la Corte Constitucional, en el que se pedía su libertad mediante la figura de habeas corpus.

(Lea también: Animales no son sujetos de derechos: Corte en caso de oso Chucho)

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, Atlántico, tuteló el derecho de petición de Gómez, quien en noviembre de 2020 y febrero de 2021 había solicitado que se le entregara una información respecto de la salud del oso de anteojos.



"¿Recuerdan al Oso Chucho? Hoy por orden de la Corte Constitucional de Colombia vive confinado en el Zoológico de Barranquilla entidad que se negó sistemáticamente a darme información completa, a entregarme la historia clínica y a reconocerme como agente de sus intereses", publicó el abogado en sus redes sociales.



Junto con esto publicó un aparte de la decisión de tutela que le ordena al zoológico responder en su totalidad la petición de Gómez. "Nos deben dar información sobre Chucho, entregar historia clínica y reconocernos personería jurídica para representar los intereses del oso Chucho ante el zoológico", añadió el abogado.

(Le recomendamos: Juez le reconoce a perro derecho a tratamiento médico para epilepsia)

De otro lado, el abogado detalló que parte de la importancia de esta fallo está en el reconocimiento que hace el juez de que un ciudadano puede constituirse como el defensor de los derechos de un animal ante una entidad o persona jurídica como, en este caso, el Zoológico de Barranquilla.

El fallo es importante porque reconoce que es posible que un animal no humano tenga un representante que defienda sus intereses ante una entidad como el zoológico FACEBOOK

TWITTER

"El año pasado pedí mediante derecho de petición al zoológico que me informara sobre el estado de salud del animal, que me entregara copia de su historia clínica y me reconociera personería jurídica para actuar en representación de los intereses de Chucho frente al zoológico. Sin embargo, nunca me respondieron de fondo, por eso acudí al despacho judicial que ordena que se me de respuesta completa a los puntos solicitados, se me de acceso a la historia clínica, que periódicamente se me informe de su salud, y que me sea reconocida personería jurídica como apoderado de los intereses de Chucho", contó Gómez.



Añadió: "El fallo es importante porque por primera vez un juez respalda la posibilidad de que un ciudadano pueda gestionar los intereses de un animal, reconoce que es posible que un animal no humano tenga un representante que defienda sus intereses ante una entidad como el zoológico".

(Le puede interesar: Oso Chucho: debate que podría cambiar futuro de animales en Colombia)

El caso de Chucho, que vive en el zoológico de Barranquilla desde 2017, llegó a la Corte Constitucional luego de que en 2017 un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le concedió un habeas corpus al oso. Ante ese fallo, el zoológico de Barranquilla —a través de una tutela— logró que la Sala Laboral de la misma Corte revocara la salida del animal, pero luego un abogado puso otra tutela para que se revocara la última decisión -que era en favor del zoológico- y se le mantuviera el habeas corpus al oso Chucho.



Tras un amplio debate y una audiencia pública que convocó la Corte Constitucional, en enero de 2020, la Sala Plena de ese alto tribunal confirmó la decisión de revocar el habeas corpus del oso al considerar que no existe el derecho a la libertad de un animal, ni silvestre ni doméstico, y que ese recurso judicial es una acción para combatir detenciones ilegales e injustas de personas, pero no puede concederse a un animal.



En ese sentido, el alto tribunal determinó que los animales son seres sintientes pero no son sujetos de derechos sino objeto de protección constitucional. Esa responsabilidad de cuidado de los animales. está a cargo de los humanos, consideró la Corte.



Además, la Corte puntualizó, frente al caso de Chucho, que el mejor lugar para él en sus condiciones —según expertos le quedaría poco tiempo de vida— es el zoológico, ya que, al vivir gran parte de su vida en cautiverio, correría riesgo sin el cuidado humano.

