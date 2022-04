Con el propósito de identificar factores de riesgo y oportunidades para los jóvenes que pasan por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el ICBF presentaron este miércoles la herramienta Gira -Gestión para la Identificación de Riesgos y Oportunidades en Adolescentes y Jóvenes Sancionados-.



Esta herramienta también facilitará la posibilidad de monitorear la evolución de los jóvenes desde una lógica protectora, educativa y restaurativa.



Según los registros del ICBF, cerca de 8.400 jóvenes están vinculados al SRPA, de los cuales 2.400 están privados de la libertad.



Además, según el ICBF, al menos el 21 por ciento de los adolescentes que son sancionados en el Sistema Penal ya había cometido un delito previamente.



Por ese motivos, UNODC y el ICBF destacaron que la herramienta Gira tendrá la misión de robustecer las capacidades del Estado colombiano en la atención especializada de adolescentes y jóvenes, permitiendo así reducir los riesgos que conllevan a la nueva comisión de delitos.

Con la implementación de Gira, aseguraron las instituciones, se buscará que los procesos de atención de las sanciones penales se desarrollen a partir de modelos basados en evidencia y con mayor especialidad.



Esto permitirá aportar de manera significativa en la identificación de los contextos de riesgo, facilitando que las intervenciones se realicen de manera oportuna y se reduzca la comisión de delitos en adolescentes.



“Los Sistemas de Justicia Juvenil en el mundo deben dar respuesta a la realidad que enfrenta la sociedad, en particular, proteger adolescentes y jóvenes frente al fenómeno de la vinculación a dinámicas delictivas”, resaltó Pierre Lapaque, director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur.



En ese sentido, destacó que la herramienta Gira es una experiencia de éxito liderada por el Estado colombiano y la cooperación internacional para la construcción de un Sistema de Responsabilidad Penal sensible, innovador y garante de los derechos humanos.



Por su parte, Lina Arbeláez, directora del ICBF dijo que la "herramienta servirá para la construcción de nuevas oportunidades, a partir del reconocimiento de fortalezas y debilidades de los adolescentes que ingresan al sistema y de esta manera ayudar a crear proyectos de vida legales y sostenibles, evitando la reincidencia”.



Frente a cómo es el SRPA, Jhon, un joven que pasó por este sistema, dijo que allí completó su desarrollo humano. "Uno ingresa al sistema desescolarizado y sin un proyecto de vida claro, y allí logra uno establecer ese proyecto de vida y fortalecer los vínculos con la familia".



El joven resaltó como positivo que haya una modernización del SRPA a través de la herramienta Gira, "me siento muy contento de escuchar y ver cómo avanza esto, es ver a los jóvenes más allá de como victimarios y verlos como víctimas en sus contextos. Los jóvenes son un síntoma de la familia, el contexto del barrio, y se debe trabajar en darles la primera oportunidad", concluyó.

