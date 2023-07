Muchas son las modalidades que utilizan los delincuentes para quitarle el dinero a los ciudadanos incautos.



Hace algunos días la Federación colombiana de municipios informó una nueva modalidad de estafa que están utilizando para engañar a las personas que desean pagar multas de tránsito.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Los delicuentes se estarían haciendo pasar como 'asesores digitales' para supuestamente ayudar a los usuarios a cancelar sus multas de tránsito, de acuerdo a la información de la Federación Colombiana de Municipios.



Los supuestos asesores le aseguran al usuario que se le realizarán unos descuentos en el pago de las multas por infracciones de tránsito, suma que debe consignar a números de cuenta de Nequi o cuentas bancarias que se encuentran a nombre de personas naturales.



Así mismo, los delincuentes crearon una página que no tiene ninguna relación con la federación ni las secretarías de tránsito, llamada www.pagatucomparendo.com, señaló la entidad.



(Le puede interesar: Gobierno analiza más restricciones de pico y placa a particulares)

Así mismo, la federación alertó sobre el modo de operación de los estafadores, en el cual "el usuario al “ingresar” sus datos en esta página es redireccionado a un chat de WhatsApp con el número 3225569786 donde la supuesta “asesora digital” le consulta su estado de cuenta y le ofrece un descuento del 50 % en las multas registradas en el sistema y le “genera” un recibo de pago cuyo valor debe ser consignado a una cuenta bancaria de una persona natural".



(Lea más: Gobierno analiza más restricciones de pico y placa a particulares)



Por esta situación el 'Simit' -Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito- recordó cuál es el único canal para la consulta de multas, así como también para realizar trámites de cancelación y pago de comparendos:



1. La página web para consulta y pago de multas y sanciones por infracciones de tránsito es www.fcm.org.co/simit



2. El Simit NO cuenta con asesores digitales ni canales de atención por WhatsApp.



3. Solo los organismos de tránsito son los autorizados para otorgar descuentos en multas de tránsito



4. Los usuarios pueden pagar sus multas de tránsito por medio del botón PSE en la página web o por recibo de pago en entidades bancarias, NO por medio de billeteras virtuales o consignaciones a cuentas de ahorros.



5. Los trámites ante el Simit son gratuitos y no necesitan intermediarios.



Se recomienda que si recibe llamadas o mensajes por Whatsapp de entidades, haga caso omiso y denuncie ante las autoridades competentes los números de celular desde los cuales pretenden engañarlo.

¿Las fotomultas y comparendos de tránsito prescriben?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Consumo de gasolina: ¿Qué incidencia tienen los portaequipajes y portabicicletas?

¡Ojo! Estas son las recomendaciones claves para el uso de gasolina

De fabricar tractores a carros deportivos: esta es la historia de las marcas de lujo