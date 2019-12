Obra actuada por pospenados habla de drama de ser víctima y victimario

¿Puede un ser humano contener las dos caras de la misma moneda, ser víctima y victimario? Esa fue la pregunta que mediante una obra de teatro quisieron responder cuatro personas que salieron de la cárcel y hoy están en proceso de resocialización.



En el Centro Cultural Gimnasio Moderno se presentó este domingo 8 de diciembre la obra 'La Víctima', un guion escrito en 1973 por el reconocido director de cine y televisión Mario Ribero Ferreira. En esta ocasión quien dirigió la obra fue el dramaturgo Juan Alberto Galvis.

Luego de un año de aprendizaje, la obra fue protagonizada por el grupo de teatro Acción Libertad, conformado por pospenados, y tuvo el apoyo de la Fundación Acción Interna, que trabaja para dignificar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y ofrecerles caminos hacia segundas oportunidades.

Para Galvis, aunque este guion tiene 46 años, su argumento sigue estando vigente. "el drama humano de dominar o ser dominado; ser cazador o presa; víctima o victimario", comentó.



El director añadió que los pospenados experimentan esta dualidad constantemente "y valientemente han expuesto su testimonio de vida, a través del teatro, en busca de nuevas oportunidades de resarcir las consecuencias de sus actos. A través de un ejercicio poético cargado de símbolos se confrontan consigo mismos para construir una concepción renovada de su mundo", explicó.



Precisamente sobre esto habló Alison, una joven de 23 años de edad que pasó 14 meses en prisión, y que luego de salir, se unió al grupo de teatro.



"Con mi actuación quiero transmitir que sí se puede cambiar si uno lo quiere, a uno le nace vivir cosas diferentes al contexto en que uno siempre ha estado. Si uno lo quiere, lo busca y la vida se encarga de mostrarle a uno caminos nuevos".



Además, Alison comentó que el teatro la ha ayudado a cambiar su percepción del mundo tras salir de prisión, "automáticamente cambia tus ideales, todo lo valioso para la vida de uno, entender el propósito de la vida, a qué vinimos. El teatro sana", explicó.

Por su parte Joaquín Triana, de 27 años y quien pasó 4 años y 4 meses en prisión, comentó que el teatro le ha ayudado a desahogarse, y le ha cambiado "el color de la vida".



"La obra tiene un trasfondo social un poco fuerte y real. Es cuestión de darse cuenta de que en esa situación no hay necesidad ni siquiera de ser mala persona. Hay personas que están allá que mataron a alguien y antes de eso nunca fueron asesinos. Cualquiera, por muy inocente que sea, pude llegar a la cárcel. Es ver la realidad y afrontarla desde todos los ángulos", expresó.

Y Mauricio Fonseca, quien estuvo 4 años en prisión, contó que ve en el teatro una salida a segundas oportunidades. "El teatro es para transmitir a las personas lo que nosotros vivimos, sentimos y hemos pasado en nuestra vida", comentó.



Además, Fonseca dijo que con su actuación quiere abrirle puertas a otras personas para que busquen en las artes una alternativa. "Creo que la gente esta cansada de tanta maldad, odio, rencor y venganza. Esto es diferente, algo que realmente lo llena a uno, que me libera, esto es para liberar a muchos".



"Uno no sabe con la sed que viven los demás, nos dedicamos a juzgar y realmente no hay que juzgar, solo mirar el lado bueno de la gente, para qué estamos hechos", concluyó, e invitó a otras personas que hayan salido de prisión a acercarse a Casa Libertad, un espacio que promueve la resocialización de pospenados.



Casa Libertad, ubicada en la avenida Caracas # 36-41, en Bogotá, es un lugar apoyado por el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Colsubsidio y la Fundación Acción Interna.

Sobre este proceso, Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, comentó que desde hace 7 años han estado promoviendo el teatro entre las personas privadas de la libertad y los pospenados como una herramienta poderosa para cambiar sus vidas.



"Ha sido siempre una herramienta de trabajo y hemos visto que es una forma de catarsis, de emociones, de sanar, curar y transformar a las personas. Creemos en este proceso, en que es necesario este momento donde exterioricen sus sentimientos", indicó.



Por último, el autor de 'La Víctima', Mario Ribero, comentó que verla interpretada por pospenados fue muy especial y que causó un mayor efecto.



"En la historia de la obra se descubre al final que los personajes están presos y que todo el proceso ha sido un ensayo de cómo cometer un crimen. Entonces, cuando esta se representa con actores hay un distanciamiento de algún modo, pero cuando los que representan esos personajes son de verdad personas que han cometido crímenes, la obra produce hace pensar muy a fondo, es una cosa como sanadora extraña, porque ellos no están representando a los personajes, ellos son los personajes", expresó.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En Twitter: @M_I_O_F