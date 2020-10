Nuevo vice de Justicia se declara impedido para temas de la JEP

El recién posesionado viceministro de justicia, Francisco José Chaux Donado, anunció que presentará un impedimento formal para desde su cargo conocer temas relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El funcionario indicó que siendo viceministro del interior se declaró impedido en ese sentido y que esa posición se mantendrá desde el nuevo cargo.



Esto porque su padre Francisco Chaux Mosquera, tiene una solicitud de sometimiento ante la jurisdicción de paz.



“Yo no le tengo miedo a señalar que estoy impedido para los temas que tiene que ver con la JEP, lo digo de manera directa, clara, que lo sepa Colombia, que esta situación la conozca el país, no tengo vergüenza en señalar que mi padre se sometió a la JEP, sin duda no es lo que uno esperaba, de la relación con su padre, que le tengo todo el cariño, y que es una situación que tenemos que afrontar”, dijo el funcionario en entrevista con Telecafé.



Igualmente señaló que “La instrucción del Presidente de la República, y del Ministro, es que cuando se tiene una causal de impedimento, la tenemos que informar, debe haber total transparencia, los impedimentos del servidor público, tiene que ser una acción inmediata después de la posesión”.



Chaux Donado llega al cargo con retos relacionados con el mejoramiento del sistema carcelario, la reforma a la justicia, la reglamentación de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores, entre otros.

