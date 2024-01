Nueva variante del covid: Defensoría pidió tomar medidas para evitar complicaciones

Este jueves, la Defensoría del Pueblo se pronunció frente al aumento de casos de covid-19 en Colombia, en relación a la detección de la variante JN.1 del virus, e hizo un llamado al autocuidado, a implementar medidas de prevención, y a continuar con la vacunación.



En ese sentido, la entidad señaló que la coincidencia de la llegada de esta variante con la época de retorno académico y laboral hace necesario que las autoridades nacionales y territoriales implementen planes de contingencia, promuevan los esquemas de refuerzo de vacunas, y continúen con las medidas de prevención para evitar que la infección se propague.

“Aunque la ocupación de los servicios de las unidades de cuidado intensivo en todo el país está estable, queremos extender nuestro llamado a la comunidad para que asuma de manera responsable las medidas de autocuidado en la prevención de la transmisión del virus, como el lavado permanente de manos, el adecuado uso del tapabocas cuando tengan síntomas de gripa y acudan a sitios concurridos”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.



Frente a la vacunación, el llamado de Camargo fue a persistir en las jornadas y no permitir que se venzan vacunas, “tanto alcaldes como gobernadores son los responsables de los inventarios, razón por la cual deben vigilar su aplicación, vencimiento y pérdidas. Es de suma importancia hacer seguimiento y verificar la custodia no solo de la cadena de frío, sino de los tiempos en los que se vencen las vacunas”.



Hoy esta enfermedad estacionaria y endémica forma parte de nuestra cotidianidad, lo cual nos obliga a no bajar la guardia, especialmente en las épocas de mayor riesgo: Carlos Camargo FACEBOOK

En este punto el organismo de derechos humanos también insistió en la necesidad de continuar con campañas de búsqueda de población que no se haya vacunado o que no completó el esquema necesario. También llamó a los entes territoriales a divulgar medidas de autocuidado y hacer seguimiento a los casos positivos de la nueva variante de Covid-19 para que sean llevados a cabo los cercos epidemiológicos.



“Hoy esta enfermedad estacionaria y endémica forma parte de nuestra cotidianidad, lo cual nos obliga a no bajar la guardia, especialmente en las épocas de mayor riesgo. Es primordial, como derecho fundamental, prevenir y proteger la salud de todos, particularmente de adultos mayores, niños menores de 5 años o de quienes padecen enfermedades de base o crónicas. Ponerle atención al autocuidado y vacunarse con el refuerzo correspondiente son prioridades hoy”, aseguró Camargo Assis.



También se hizo un llamado a las empresas privadas y entidades públicas para seguir implementando acciones para que sus trabajadores y funcionarios no ignoren el esquema de vacunación; y a las EPS la Defensoría les pidió cumplir con garantizar el acceso a las pruebas de diagnóstico, la información y la atención adecuada para brindar información oportuna.



Por último, el organismo sostuvo que Colombia cuenta con vacunas suficientes para aplicar refuerzos, con lo que se disminuyen los riesgos de hospitalización y muerte.





