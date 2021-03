Abren convocatoria para ser auxiliar de Policía en Bogotá

La Policía Nacional de Colombia abrió la convocatoria para ser auxiliar de Policía en Bogotá, así lo confirmó este martes el mayor general Óscar Gómez Heredia, comandante de la policía en la capital del país, en su cuenta de Twitter.

Los requisitos para desempeñar este cargo en la institución son:



1. Ser colombiano.

2. Mayor de edad y menor de 24 años.

3. Ser soltero y no tener hijos.

4. No tener antecedentes disciplinarios, ni multas por mal comportamiento.

5. No estar sometido a investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.



Si cumple con estos requerimientos debe presentar los siguientes documentos: una foto tipo documento en fondo azul, una fotocopia de su cédula de ciudadanía y otra de la de sus padres. Además debe entregar una copia de su registro civil, su acta de grado, diploma de bachiller o el comprobante del último grado cursado.



De acuerdo con la Policía, en caso de ser mujer es obligatorio ser bachiller.



Siendo auxiliar de Policía puede resolver su situación militar. Para mayor información se puede comunicar al siguiente número: 3212007309.



