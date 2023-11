Notarias Bogotá: ¿qué sedes atienden los días sábados?

Las notarias son un organismo estatal en el que se puede realizar distintos trámites, como la legalización de los documentos, el resguardo de los instrumentos públicos, procesos legales de compra y venta de bienes e inmuebles, sucesiones, capitulaciones y hasta cambio de nombre.

Allí, también es posible realizar otros procesos que van de la mano con la vanguardia digital, con la autenticación de firmas mediante el sistema de identificación biométrico, donde el usuario podrá comparar la huella dactilar del interesado con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según el portal 'Firma Virtual'.



Estos y otros procesos que ejecutan los notarios pueden llevar tiempo, por ello, si necesita realizar algún proceso descrito anteriormente y no cuenta con la disponibilidad los días laborales, hay notarias que laboran los días sábados.



No obstante, debe tener en cuenta que esta jornada no es completa, ya que algunas tienen apertura hasta el medio día, a más tardar hasta la 1:00 p.m, según la Resolución 00677 del 2023 de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)



Notarias disponibles fin de semana

-Notaría 77: Av. Cra 19 #138-14

Horario 9:00 a. m.–1:00 p. m.



-Notaría 63: Cra. 58 #128-60

Horario 8:30 a. m.–12:30 p. m.



-Notaría 75: Av Suba #106-52

Horario 9:00 a. m.–1:00 p. m.



-Notaría 26: Cra. 12 #93-26

Horario 9:00 a. m.–1:00 p. m.



-Notaría 42: Ac. 85 #14-53

Horario 9:00 a. m.–1:00 p. m.



-Notaría 76: Av. Boyacá #51-2

Horario 8:00 a. m.–12:00 p. m.



-Notaría 80: Aeropuerto el Dorado

Horario 8:30 a. m.–4:00 p. m.



-Notaría 7: Cl. 12b #8-39

Horario 9:00 a. m.–1:00 p. m.



-Notaría 68: Cl. 37 Sur, nº 78

Horario 8:00 a. m.–12:00 p. m.



-Notaría 58: Cra. 54 #45A-19 Sur

Horario 8:00 a. m.–12:00 p. m.



-Notaría 81: Cra. 24 #14 – 48 Restrepo

Horario 9:00 a. m.–1:00 p. m.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

