'No me quiero saltar la fila': hombre que tuteló para que lo vacunen

El caleño Óscar Alfredo Zuñiga Caicedo fue el primer colombiano que acudió a la tutela para conseguir que lo vacunen contra el covid 19.



En primera instancia un juez de Cali negó su petición y el ciudadano presentó un recurso de impugnación por lo que la tutela pasó al Tribunal Superior de la ciudad.

En diálogo con EL TIEMPO el ciudadano explicó las razones por las que presentó la tutela y se quejó del matoneo y hasta los malos tratos que ha recibido de otros ciudadanos por acudir a esa figura.



Zuñiga Caicedo dijo que él y su núcleo familiar hacen parte del personal de atención en salud y que ha visto como amigos y colegas han muerto en medio del cumplimiento de su trabajo para enfrentar la pandemia.

(Lea en contexto: Gobierno, preocupado por tutelatón para obtener vacuna contra covid-19)

"Yo presenté esa tutela en diciembre, porque estaba cansado de la situación, de ver lo que estaba pasando y ver que no había un panorama claro de la vacunación", dijo.



Indicó que él es neuropsicólogo, su esposa cardióloga, una de sus hijas internista y la otra médica general.



"Yo no me quiero saltar ninguna fila como están diciendo, hago parte de los servicios de salud y tengo más de 65 años", dijo.



Añadió que en la tutela pide a la juez que se ordene en un plazo de 48 horas que se suministre la vacuna a él y su núcleo familiar, pero que además pidió que si la juez lo considerara extendiera su orden para que se vacunara a todos los colombianos.



Indicó que precisamente eso fue lo que llevó a la juez a considerar que se estaba frente a una acción popular y no a una tutela.



"Tampoco estoy pidiendo que me pongan una vacuna específica (...) yo no pretendo ser el primero que vacunen, pero sí que se abra una puerta para que el personal de salud tenga prioridad y que las vacunas lleguen lo antes posible", sostuvo.

Tampoco estoy pidiendo que me pongan una vacuna específica (...) yo no pretendo ser el primero que vacunen, pero si que se abra una puerta para que el personal de salud tenga prioridad FACEBOOK

TWITTER

Zúñiga Caicedo consideró que hay muchas trabas y demoras para la llegada de las vacunas e insistió que lo que buscaba era abrir una puerta para que se avanzara más rápidamente en el proceso de vacunación.



"Estamos perdiendo muchas vidas y hay que actuar más rápido. Ahora hay gente que me critica, me insulta y hasta me desea la muerte por presentar la tutela que no busca que solo mi familia se beneficie sino que todos los colombianos puedan ser vacunados", dijo.

Lea otras noticias de Justicia

- Corte tumba fallo de litigio entre Estado y nativos por predio en Barú

​

- Denuncian desacato de alcalde de El Copey en cementerio protegido

​

- El juez que resultó en cartel de los más buscados de su departamento

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com