La pandemia, que obligó al mundo a buscar soluciones para seguir con los procesos y trabajos desde casa, acentuó el rol de la tecnología para resolver necesidades cotidianas, incluyendo la justicia, que funcionó durante el confinamiento mediante soluciones tecnológicas.



Es por ello que hoy en día el legaltech, que en términos generales es usar tecnología para ofrecer servicios jurídicos, es importante para ampliar el acceso a la justicia.



Sophie Nappert, una de las mayores expertas en temas de legaltech que el próximo 7 de julio estará en Lima (Perú), en el XIII Foro Legal Latinoamericano, habló sobre las ventajas y retos en esta área para países como Colombia.

En el evento habrá panelistas de Estados Unidos, el Reino Unido, España y de América Latina que tratarán temas relacionados con arbitraje de inversiones, ‘El nuevo rol del abogado en la sociedad’, ‘Seguridad jurídica en las inversiones’, entre otros.



Para muchos, el tema de legaltech no es muy familiar, ¿cómo puede el uso de la tecnología mejorar los servicios jurídicos?

​

La pandemia nos ha enseñado que el mundo digital tiene el potencial de ampliar y diversificar la oferta de justicia, a la vez que abarata y hace más eficientes los procesos judiciales y arbitrales, y reduce o elimina la burocracia tradicional.



La justicia digital puede construir sistemas de justicia más inteligentes mediante la incorporación de soluciones basadas en tecnología, como sistemas de gestión de casos, automatización de procesos, resolución de conflictos en línea, investigación legal, análisis de litigios, predicción de casos y visualización de datos, entre otros.



En la ciudad de Buenos Aires existe el sistema Prometea, un excelente ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial para descongestionar el sistema fiscal y permitir el acceso acelerado a la justicia y a un alto grado de exactitud del resultado.



En términos de arbitraje, ¿cuáles son los beneficios que ofrecen las tecnologías para resolver estas disputas legales?

​

Un beneficio importante de las audiencias en línea es que promueven un proceso más eficiente y respetuoso con el medioambiente. Los árbitros pierden mucho menos tiempo en desplazamientos, su huella de carbono es mucho más saludable.

Otro beneficio importante es la gestión, autenticación y retención de cantidades masivas de documentos dentro de plataformas en línea seguras.



Desde la pandemia, las docenas de archivadores llenos de documentos en papel han desaparecido, lo que ahorra mucho tiempo y, nuevamente, permite un proceso más ecológico.



A raíz de la pandemia de covid-19 muchos servicios judiciales en el mundo tuvieron que cerrar varios meses, ¿cómo cree que la pandemia cambió la percepción y oferta de servicios judiciales en el mundo?



La pandemia ha creado el potencial de una justicia más accesible para los ciudadanos con acceso a internet. En mis casos de arbitraje, por ejemplo, las partes y los testigos viven en países distantes.



En un caso en particular, una de las partes estaba en Kazajistán, la otra en Bielorrusia, los abogados en Estados Unidos y yo en Londres. Como nadie podía viajar, las audiencias se hicieron online y pudimos continuar con el procedimiento a pesar del confinamiento.

Sophie Nappert, experta global en ‘legaltech’, destacó los avances de la virtualidad en la administración de la justicia. Foto: Archivo particular

En la pandemia, la brecha tecnológica fue un obstáculo en países como Colombia, ¿qué hacer para que la justicia digital y el legaltech no se conviertan en una forma de exclusión de personas que no tienen acceso a internet o computadores?



Las innovaciones digitales pueden brindar un acceso a la justicia rápido, justo y de bajo costo, siempre que se tenga acceso en línea. Los estudios han revelado grandes disparidades en el acceso a la tecnología por ingresos, raza y geografía, y para las personas con discapacidades que pueden necesitar tecnología especial para participar en procedimientos en línea.



Esta es una forma de exclusión real que cualquier política de digitalización de los servicios jurídicos no puede ignorar y debe resolverse mediante el uso ético de la tecnología. Este es un fenómeno del que los países desarrollados, como Estados Unidos, no son una excepción.



El problema es amplio, pero se han esbozado algunas soluciones. Por ejemplo, en Guatemala y Guyana se colocaron computadoras en varios espacios públicos para garantizar que las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos tuvieran acceso a medios electrónicos durante la pandemia.



En Ecuador se realizaron campañas para informar al público sobre las formas de acceder a la justicia en línea. Otros han sugerido proporcionar quioscos para uso en tribunales y bibliotecas, así como clínicas legales y otros espacios legales, incluido el acceso gratuito a un personal de formación, considerando que es una prioridad para el futuro de los tribunales si los programas virtuales continúan como norma.



¿Cuáles son los retos para los sistemas judiciales ahora que el mundo está saliendo de la pandemia?

​

Posiblemente, el mayor desafío sea resistir la creencia de que las cosas volverán a ser como eran antes. Los cambios llegaron para quedarse, de una forma u otra, y esos cambios, si se aplican de manera consciente y ética, tienen el potencial de hacer que la justicia llegue a un número mucho mayor de personas.



¿Hacia dónde cree que apunta el futuro de la justicia? ¿Será completamente digital en algún momento?

​

Mi opinión personal es que no se trata tanto de digitalizar la justicia a toda costa, sino de ampliar su alcance al mayor número de personas posible, y de optimizarla mediante una asociación entre el cerebro y los valores humanos por un lado y, por otro, tecnologías que eliminan la repetición, la burocracia y los retrasos.



