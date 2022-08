Este domingo, antes de su posesión presidencial, Gustavo Petro nombró como ministro de justicia será el abogado Néstor Iván Osuna Patiño, académico y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura.



Osuna es abogado constitucionalista y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la academia, antes del nombramiento se desempeñaba como director académico de la Universidad Externado de Colombia, su alma mater.



El domingo, el nuevo ministro dijo a EL TIEMPO que asumía esta cartera como un reto al que empeñará todos sus esfuerzos, consciente de las grandes reformas que necesita la justicia.



Precisamente, Osuna llega a una de las carteras que históricamente más rotación tiene en los gobiernos, de hecho el ahora expresidente Iván Duque tuvo tres ministros de justicia: Gloria María Borrero (7 de agosto de 2018-16 de mayo de 2019), Margarita Cabello (11 de junio de 2019-17 de agosto de 2020), y Wilson Ruiz (5 de octubre de 2020-7 de agosto de 2022).



Así mismo, llega a una cartera con retos que no son menores, como el tema de la crisis carcelaria que lleva décadas sin resolverse.



Los grandes retos

Uno de los más grandes retos está en el sistema de cárceles y prisiones, una situación con problemas en diferentes frentes, como el hacinamiento carcelario. Aunque en el gobierno Duque y en medio de la pandemia de covid-19 se lograron disminuciones récord en la sobrepoblación de las cárceles, sigue habiendo más presos que cupos lo que, como lo ha definido la Corte, conlleva a una masiva violación de los derechos de los internos.



Del mismo modo, el 28 de junio de este año el sistema carcelario enfrentó su mayor tragedia en la historia, cuando en medio de una riña al interior de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, se provocó un incendio que ha causado la muerte de 56 presos y cinco más siguen hospitalizados.



Además, los escándalos por fugas de presos no han cesado. El pasado 29 de julio se fugó de la cárcel La Picota, de Bogotá, Deimer Sánchez Montejo, alias Meme, procesado por la masacre de El Tarra, Norte de Santander, ocurrida el 30 de julio de 2018 y que dejó 10 personas asesinadas. En marzo se había fugado de este mismo penal el narcotraficante Juan Lárinson Castro Estupiñán, alias Matamba, quien murió en mayo en medio de la operación para su recaptura. En total, según informó el 29 de julio el director del Inpec, general Tito Castellanos, este año se han fugado de todas las cárceles del país cerca de 400 presos.



Campesino en Caquetá arrancando coca.

Otro de los retos que enfrentará el nuevo ministro Osuna será en cuanto a drogas, pues el Ministerio de Justicia, junto con el de defensa y salud, lideran la política de drogas de Colombia, que es el mayor productor de cocaína del mundo y a 2020 había 143.000 hectáreas sembradas, según el último monitoreo Simci de la ONU.



Por ello, de un lado, una de las prioridades es combatir el narcotráfico. Hoy en día Colombia hace esto con erradicación manual forzada y erradicación voluntaria a través de la sustitución de cultivos, además de la persecución criminal a los narcotraficantes. El gobierno actual, en cabeza de Petro, ha dicho que no usará las aspersiones aéreas con glifosato en las que tanto insistió, sin éxito, Duque, por lo que el Minjusticia deberá elaborar la nueva hoja de ruta para enfrentar esa parte del problema de las drogas sin afectar, como lo ha prometido el nuevo gobierno, al pequeño campesino o productor rural.



Pero la otra cara es la del consumo, una situación que viene creciendo. Petro ha sostenido que cambiará el paradigma de la lucha contra las drogas a un camino de regulación, basada en el respeto a los derechos humanos, y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. De hecho, este domingo en su discurso tras la toma presidencial, el Presidente reiteró que la guerra contra las drogas fracasó y que no es posible que haya paz en Colombia sin un cambio en la política de drogas.



En ese sentido, aunque en Colombia ya es legal el cannabis de uso medicinal y científico, uno de los retos del próximo ministro sería entonces avanzar en la regulación de otros usos del cannabis, como el recreativo, o incluso, en la regulación de otras drogas. De hecho, Gustavo Bolívar, de la bancada del gobierno en el Congreso, ha hablado de un proyecto para la regulación de la cocaína, aunque este es un camino difícil pues los tratados internacionales contra las drogas, de los que hace parte Colombia, prohíben la coca.



Finalmente, otro de los grandes retos que tendrá el nuevo Ministro de Justicia es seguir avanzando en la digitalización judicial y en acercar la justicia al ciudadano, un camino que dio grandes pasos en medio de la pandemia pero en el que sigue habiendo mucho que hacer. Actualmente Colombia está ejecutando un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para este propósito.



Pero más allá de esto, según datos del Consejo Superior de la Judicatura, el histórico rezago presupuestal de la rama llegaba, entre el 2000 y el 2020, a 14,7 billones de pesos, lo que no solo afecta posibilidades de virtualidad sino otras situaciones como la cantidad de jueces, que está por debajo de estándares internacionales lo que, entre otras cosas, contribuye a la congestión judicial

