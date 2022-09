"No sé de dónde haya salido este malentendido pero aclarémoslo: 1. Estoy a favor de la virtualidad en la justicia. El @MinjusticiaCo no se pronunciado en contra. Por eso conceptuamos que la ley de virtualidad NO es inconstitucional".



(Lea también: Gobierno no apoya que la virtualidad sea regla general para la justicia penal).



Con estas palabras en Twitter el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió a críticas que se han generado en los últimos días a propósito del concepto que la cartera envió a la Corte Constitucional, que estudia una demanda contra la ley de virtualidad judicial.



(Le puede interesar: Corte admitió demanda contra la nueva ley de justicia virtual).

En su concepto a la Corte, los Ministerios de Justicia y de Tecnologías de la Información le pidieron a la Corte que no acoja las pretensiones de una demanda que cuestiona que en la nueva ley de justicia virtual se haya incluido la virtualidad como regla general para las especialidades civil, laboral y de familia, pero no para temas penales.



Con motivo de esa postura, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia había criticado al ministerio: "el mismo ministerio que nos apoyó decididamente para sacar adelante este proyecto de ley hoy le da la espalda al país y pide que las audiencias penales sean presenciales por creer que esto facilita el falso testimonio a partir de prejuicios y sin verificar las estadísticas", había dicho esta entidad.



(Puede ser de su interés: Violencia de género digital: las implicaciones del fallo que pidió penalizarla).



Al respecto, el ministro Osuna aclaró en Twitter que no se oponen a la justivia virtual pero que "tampoco es inconstitucional que los jueces penales decidan adelantar diligencias presenciales cuando lo consideren pertinente. Así lo establece la ley".



Y añadió que "las garantías en los procesos penales son especialmente sensibles y es sensato que los jueces prefieran, en algunas ocasiones, la inmediación presencial".

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: