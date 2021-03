En pandemia se detectó la llegada de 6 nuevas drogas a Colombia

El año pasado, aún en medio de la pandemia de covid-19 y con restricciones de movilidad, en Colombia se detectaron 6 nuevas sustancias psicoactivas (NSP), drogas distintas a las tradicionales -heroína, cocaína, marihuana, etc- que no son controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes y que pueden suponer una amenaza para la salud pública.



Son drogas no estudiadas lo suficiente por lo cual poco se conocen sus efectos completos en la salud y quien las consume enfrenta una incertidumbre sobre la dosis y composición, justamente por ello, alrededor del mundo este tipo de sustancias están asociadas a muertes y sobredosis, explicaron desde el Ministerio de Justicia, que tiene el Observatorio de Drogas de Colombia.

La aparición de este tipo de sustancias en el país, no obstante, no es nueva. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de cual hacen parte la cartera de justicia, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, Policía, entre otros, ha identificado de 2013 a la fecha 41 NSP, las 6 cuyo estudio se hizo en 2020 son de la familia de las catinonas sintéticas, que se comercializan como MDMA (Éxtasis) aunque en realidad no lo son.



Desde el proyecto Échele Cabeza, de la Corporación Acción Técnica Social, que trabaja en la prevención de riesgos por consumo y analiza muestras de drogas, explicaron que estas seis sustancias son “de adulteración y suplantación” de otras drogas, es decir, se usan o para rendir sustancias o para venderla a la gente como algo que no es. Lo que sí son es altamente estimulantes de larga duración que en dosis elevadas pueden producir alucinaciones, indicaron desde el proyecto.



En cuanto a cómo afectó la pandemia el consumo de estas y otras sustancias, hubo cambios en la forma de adquisición y pago, por ejemplo usando plataformas de pagos en línea y envíos por correo, pero esto no representó un cambio o reducción en el uso de las mismas, explicaron tanto en Échele Cabeza como Felipe Muñoz, de SaPienciA Colombia, otra organización que trabaja en reducción de riesgos asociados al uso de sustancias psicoactivas.

Para Muñoz, además, esto muestra que la oferta continúa aún en medio de una emergencia sanitaria y añadió que ha habido, desde años anteriores, un creciente consumo de sustancias sintéticas.



Según explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, estas NSP llegan a Colombia desde el exterior, y antes de la pandemia lo más común era que ingresaran vía aérea o por correo, pero en 2020, “probablemente en razón al cierre de vuelos que se presentó los primeros meses de la pandemia, se identificaron algunos casos de drogas sintéticas que ingresaron por vía marítima”, y resaltó la incautación de 7.3 kilogramos de estimulantes tipo éxtasis incautados en Cartagena, provenientes de Bélgica; y otro caso en el que se decomisaron casi 12 kilos de éxtasis en el Urabá antioqueño, ocultos en el casco de un barco de bandera panameña.

Falta prevención y preparación

Además de los esfuerzos que desde la sociedad civil se hacen por informar a las personas sobre las NSP, sus riesgos y daños, en Colombia falta más trabajo específico de prevención sobre este tipo de sustancias.



En cuanto a prevención y reducción de daños, el ministro Ruiz comentó que en 2020 la cartera aumentó los procesos de asistencia técnica en los territorios para dar orientaciones específicas frente a la prevención del consumo de drogas en el contexto de pandemia.



Y en términos generales, destacó que el Ministerio, además de coordinar la política de drogas del gobierno, llamada Ruta Futuro, desarrolla estrategias de fortalecimiento en distintas entidades para responder al consumo de drogas, estrategias de intervención en el entorno familiar, escolar y comunitario, entre otras acciones.

No obstante, para las organizaciones que trabajan en reducción de riesgos y daños por consumo hacen falta estrategias diferenciadas para atender esta situación. “La prevención no puede ser lo mismo para todos ni para todas las sustancias”, dijo Muñoz, que agregó que también hace falta investigación y que el Estado trabaje por darle herramientas a la población para manejar su consumo.

“Sí hay información pero llega a grupos muy específicos, por ejemplo, que tengan acceso a redes sociales, cierto acceso a medios de comunicación, y ahí se queda la información. Falta buscar otros medios para dar la información y darle herramientas a la gente”, añadió.



El sistema de salud tampoco tiene suficiente información ni preparación para atender casos relacionados a estas, explicaron desde Échele Cabeza, y añadieron: “En Colombia el sistema de salud no tiene el entrenamiento ni capacidad de detectar los síntomas que se derivan del consumo de estas sustancias. Tampoco los laboratorios toxicológicos después de que una persona está en un hospital lo pueden hacer, lo máximo que dicen es que es un estimulante fuerte”.

Una nueva alerta

Además de las 6 sustancias detectadas el año pasado, desde Échele Cabeza ya hicieron una alerta temprana este año por otra nueva llamada ‘nexus’, que es el verdadero 2CB, una nombre que se le daba en Colombia desde hace unos años a unos preparados rosados de ketamina, éxtasis, cafeína y otros.



El nexus, advirtieron desde el proyecto, traería un impacto negativo en quienes venían consumiendo tusibí ya que tiene otra composición, vías de administración y efectos.



Por ejemplo, mientras el tusibí es inhalado, el nexus se consume vía oral; una dosis alta de nexus es de 30 miligramos para una duración de entre 4 y 8 horas, pero por confundirla con tusibí, la gente estaría inhalando hasta 200 miligramos en menos de una hora, dijeron.

Además, el nexus también podría ser adulterado y como los usuarios desconocen sus efectos, pueden entrar en una crisis de salud mental ante lo que esperaban y lo que reciben.



Más allá de esta sustancia, las recomendaciones que desde Échele Cabeza y SaPienciA hacen a las personas que deciden consumir drogas es que se informen sobre qué están consumiendo y qué les están vendiendo, que lo hagan de forma consciente y no bajo presión, que no las combinen con otras sustancias, pues las NSP no reaccionan bien con alcohol, por ejemplo.



También que conozcan el entorno, dónde y con quién están al momento del consumo, se mantengan hidratados y sepan qué efectos esperar y qué no esperar, para reaccionar adecuadamente en caso de que detecten efectos inesperados.

