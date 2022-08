De las 12 personas que forman parte de la misión espacial Facsat, un programa de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que ya puso un satélite en órbita y proyecta el lanzamiento del segundo a finales de este año, tres de ellas son mujeres.



Se trata de la coronel Sonia Ruth Rincón Urbina, la mayor Paola Zárate y la teniente Lorena Cárdenas Espinosa, quienes junto al mayor Juan Manuel Cárdenas García, los capitanes Javier Méndez y Germán Sáenz; y los subtenientes Dib Salek, Sergio Barrera y Santiago Muñoz, buscan que el segundo satélite de la Fuerza, llamado Facsat 2- Chribiquete, entregue información sobre la deforestación desde el espacio.

El satélite hace referencia a la serranía que lleva el mismo nombre (el Parque Nacional más grande de Colombia) y es el primer satélite elaborado y puesto a prueba en el país, y se busque que ayude a medir también las emisiones de gases de efecto invernadero.

El equipo que trabaja en el Facsat 2, liderado por la coronel Rincón, también cuenta con la colaboración administrativa del mayor Wilmer Chacón, del teniente William Chirán y del subteniente Andrés Mora.



El pasado 28 de julio, durante la inauguración del Centro de Operaciones Espaciales (SpOC por sus siglas en inglés) de la FAC, que permitirá el análisis de información geoespacial de observación de la tierra, integrando el procesamiento de datos, el presidente Iván Duque les entregó la medalla de ‘Servicios distinguidos al desarrollo de operaciones y actividades espaciales - AD ASTRA’ a la coronel Rincón, a la teniente Cárdenas y otros uniformados de la FAC por sus aportes al desarrollo espacial del país. EL TIEMPO conversó con Rincón y Cárdenas sobre su trabajo en esta misión espacial.

‘Nunca me limitó ser mujer’: coronel Rincón

La coronel Sonia Ruth Rincón Urbina es jefe del Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales (Citae). Foto: César Melgarejo/ CEET

La coronel Sonia Ruth Rincón Urbina es la jefe del Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales (Citae) de la Jefatura de Educación Aeronáutica, y lidera el programa espacial Facsat, dentro del cual se desarrolla el diseño de la misión espacial Facsat-2, el nanosatélite de observación terrestre de 6 unidades que será lanzado próximamente.



Rincón tiene 20 años de servicio en la FAC, inició su carrera como jefe de laboratorio de ensayos no destructivos y fue comandante de la Escuadrilla de Estructuras Metálicas y Compuestas del Comando Aéreo de Mantenimiento.



La coronel es ingeniera metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander, especialista en logística aeronáutica, y MPhil en manufactura aeroespacial. Además, tiene amplia experiencia en investigación, desarrollo de soluciones de ingeniería y mantenimiento mayor de aeronaves.



Como jefe del centro de investigaciones espaciales tuvo como meta “liderar el lanzamiento del Facsat-1, primer nanosatélite del programa y tener el control de este acá en la estación terrenal", explicó.



“Aquí vamos a poner un punto para operarlo y empezar a desarrollar todas las investigaciones alrededor de este activo espacial que adquirió la Fuerza”, agregó.



La coronel indicó que en el nuevo Centro de Operaciones Espaciales se van a descargar los datos recogidos por los dos satélites Facsat, pues después se necesitará procesarlos y “entregarlos a quienes los necesitan realmente para ejercer la gobernanza y tomar las decisiones en el país en pro de los colombianos”, señaló.

Hay que fortalecer las competencias de todo el talento humano, no solo de la Fuerza Aérea. Hay que fortalecer la industria para estar preparados en el uso de datos espaciales: Rincón FACEBOOK

También mencionó que, además de la articulación con el Estado, se espera la participación de más actores de la sociedad, como los académicos o empresas privadas. “Hay que fortalecer las competencias de todo el talento humano, no solo de la Fuerza Aérea, sino fuera de esta. Hay que fortalecer la industria para esos desarrollos, para estar preparados también en el uso de datos espaciales”, indicó la uniformada.



La coronel Rincón dijo que, desde joven, tuvo el apoyo de su familia para poder estudiar. “Yo siempre me he sentido muy orgullosa”, mencionó con una sonrisa, "y en la Fuerza Aérea fue igual: nunca me limitó por ser mujer y eso es algo que le agradeceré profundamente a mi institución”, agregó.



La líder del programa espacial quiso dejar un mensaje a las niñas y jóvenes colombianas que quieren acercarse a la ciencia: “Tener mente positiva, sentir que somos capaces, y saber que las oportunidades están, y hay que estar listas y preparadas”, dijo.



Mencionó así mismo la importancia de estudiar con disciplina, “ser pacientes y tener fe en este país, que lo vamos a construir cada día mejor y vamos a tener más oportunidades para todos, para que así tengamos mayor bienestar”, concluyó la coronel.

‘Las mujeres en la ciencia podemos salir adelante’: Cárdenas

Teniente Lorena Cárdenas Espinosa, especialista en investigación en el Citae. Foto: César Melgarejo/ CEET

Con tan solo 34 años de edad, la teniente Lorena Cárdenas Espinosa ha dedicado 4 de ellos a la Fuerza Aérea Colombiana. Forma parte del Citae, es física de profesión, tiene una especialización en docencia para la educación superior y una maestría en geofísica, de la Universidad Nacional de Colombia.



La teniente, proveniente del municipio de Samacá (Boyacá), actualmente se desempeña como especialista en investigación en el Citae. “Sentía que con los conocimientos que había adquirido podía aportar un poco más a mi país desde la Fuerza Aérea y gracias a Dios fui seleccionada”, dice con orgullo.



Cárdenas agradece también a la institución, que le ha brindado oportunidades “que no se encuentran muy fácil”, pues ha sido expedicionaria en la Antártica y viajado a Europa, donde hizo un proceso de transferencia tecnológica en Dinamarca durante tres meses, y regresó al país a continuar con el proyecto.



En este momento hace parte del equipo de diseño y misión del satélite Facsat-2 y explicó que el primer satélite fue “como un papá” para el equipo de profesionales de la FAC: “Él nos enseñó a operar un satélite de manera autónoma, pues la Fuerza Aérea es la única entidad que opera en este momento un satélite colombiano de forma autónoma, y lo hacemos todo con infraestructura colombiana”.



Para la teniente, uno de los mayores aprendizajes que ha tenido en su paso por la Fuerza Aérea es el haber sido operadora: “es algo muy gratificante”, dijo Cárdenas, quien es actualmente la mujer que más tiempo de operación ha tenido, con 88 horas.



La uniformada tiene dos hermanas más, todas son profesionales. “Yo soy la hermana mayor, pero creo que este es un ejemplo de que las mujeres en la ciencia podemos salir adelante”, destacó.

Un colombiano en el espacio ‘sí es posible’: comandante de la FAC

Pablo Enrique García Valencia ingresó como cadete a la Escuela Militar de Aviación en 1985. Foto: Fuerza Aérea Colombiana

Colombia tiene un satélite en órbita desde 2018 (el Facsat-1), que es el segundo de fabricación colombiana enviado al espacio y el primero en nombre de la FAC. Este satélite ha demarcado un camino de aprendizajes y avances científicos tanto para el país como para la institución.



En entrevista con este diario, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Pablo Enrique García Valencia, mencionó que “el espacio es un tema de país”, pues las instituciones tienen diferentes necesidades que pueden resolverse con la información que se extraiga de las imágenes y sensores de los satélites.



“La idea es que ayudemos con lo que ya hemos recorrido, que es importante”, dijo el general García, quien señaló la importancia de la colaboración e intervención con otras entidades, como universidades o empresas privadas.



En anteriores ocasiones la FAC ha indicado que busca “alcanzar un nuevo horizonte más allá de las estrellas”, asumiendo el desafío del dominio espacial para la gobernanza, soberanía y defensa de la Nación.



Al respecto, el comandante de la institución se refirió a la misión de ‘astronautas análogos’ que emprenderán un viaje hacia Europa para trabajar en la misión espacial colombiana y harán ejercicios de simulación en lo que sería territorio de Marte.

Los astronautas análogos son uno de los caminos que escogimos para poner un colombiano en el espacio dentro de 10 años: García FACEBOOK

“Los astronautas análogos son uno de los caminos que escogimos para poner un colombiano en el espacio dentro de 10 años”, dijo el general García, quien explicó que el proyecto lleva un año de operación.



“Nos quedan nueve años, pero sí creo que es posible. Hay varias formas de ir al espacio una, que es fácil, es pagar mucha plata y lo llevan a uno; y otra es hacer un proyecto de desarrollo científico serio, que les interese a las grandes entidades que están en el espacio, como la Nasa”, indicó el comandante de la FAC.



El general García expuso que la Nasa les dio algunas líneas de trabajo, como la investigación en la fisiología, específicamente en “el comportamiento del cuerpo humano en espacios complejos con miras a las nuevas misiones a la Luna y a Marte. Entonces nosotros escogimos esa ruta, bajo el nombre de astronautas análogos, y se refiere a meter un grupo humano en un ambiente controlado similar al del espacio para hacer análisis de comportamiento de fisiología y psicología que les sirva a futuras misiones”, explicó.



El comandante de la Fuerza Aérea indicó que con el lanzamiento del Facsat-2 en los próximos meses Colombia se posiciona como un referente regional e inspira a las nuevas generaciones a incursionar en proyectos en el espacio.





