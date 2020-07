Accidentes de tránsito han bajado un 65 por ciento en la pandemia

Como era de esperarse, en medio del aislamiento preventivo obligatorio para controlar la propagación del covid-19, los accidentes de tránsito han registrado una importante disminución.



Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía, los accidentes han bajado un 65 por ciento, ya que el tráfico de automotores por las principales vías y carreteras del país es mínimo y está muy controlado por las autoridades.

Entre el 25 de marzo y el 22 de julio de este año se reportaron 4.062 siniestros viales, mientras que en el mismo periodo del 2019 los accidentes fueron 11.704, según cifras de la Ditra. De igual forma, el número de lesionados se redujo en un 70 por ciento. Mientras que en 2019 se reportaron 13.899 heridos, este año son 4.167.



El general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de Ditra, confirmó a EL TIEMPO que en medio de la emergencia sanitaria han perdido la vida en estos accidentes 1.053 personas, mientras que el año pasado fueron 2.291; lo que equivale a una reducción del 54 por ciento.

Para el oficial, los actores viales más afectados en estos casos son los peatones, ciclistas y motociclistas. “Los peatones cruzan la calle, muchas veces sin mirar, y esto los convierte en víctimas. Este año, en medio de la pandemia han fallecido 172, mientras que el año pasado fueron 538”, aseguró el general Rodríguez, y lamentó cada pérdida.



De igual forma, señaló el director de Ditra, adelantar invadiendo carril o no respetar las señales de tránsito como el pare son factores que siguen incidiendo en los accidentes.



Por las restricciones de movilidad se ha incrementado el uso de la moto y la bicicleta, especialmente entre las personas dedicadas a la mensajería y los domicilios. Sin embargo, en este tipo de conductores también hay una disminución de muertes.



El año pasado, entre el 25 de marzo y el 26 de julio, fallecieron 958 motociclistas. Este año, en igual periodo, han muerto 413. Y la situación de los ciclistas muestra que en 2019 fallecieron 140 y en 2020, 84.



Otro ítem que llama la atención de las autoridades viales es que en medio de la emergencia sanitaria han fallecido 83 personas en las vías por embriaguez. El año pasado perdieron la vida 185 personas por esta causa. En lo corrido del aislamiento han sido sorprendidas 460 personas conduciendo bajo los efectos del licor, especialmente en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta.



Por su parte, el director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Lota, afirmó que en los accidentes de tránsito que se siguen presentando han influido dos factores: el incremento de la velocidad y no respetar las señales de tránsito. El funcionario dijo que entre el primero de enero y el 30 de junio los siniestros viales se redujeron en un 25 por ciento, pero dijo que se debe hacer un análisis mes a mes.



“Por ejemplo, entre el primero de marzo y el 20 de marzo, antes del inicio de los simulacros y el aislamiento, los accidentes se incrementaron en un 5 por ciento. Pero en abril, que ha sido el mes más estricto en cumplimiento de la medida, la reducción de los accidentes llegó al 66 por ciento”, señaló Lota.



Dijo que cuando las calles estuvieron prácticamente desocupadas, los accidentes se dieron “porque hubo una percepción de no tener que respetar los límites de velocidad, lo que se convirtió en el detonante de los accidentes y muertes”, sostuvo Lota. Y concluyó que ese factor, el de la velocidad, ha incidido en la muerte de algunos motociclistas que pierden el control y se chocan directamente contra un objeto fijo: un árbol, un poste, un andén.



Señaló que las regiones donde más accidentes se registran son Valle, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, y esto es equivalente al número de habitantes.



