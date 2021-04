¿Cómo elaborar un contrato de prestación de servicios?

De acuerdo con el artículo 32 de la ley 80 de 1993, el contrato de prestación de servicios es aquel en el que las dos partes acuerdan voluntariamente las condiciones para la realización de tareas específicas a cambio de honorarios.

En este tipo de contrato las afiliaciones a seguridad social, pensión y riesgos laborales las debe pagar el contratista, no la empresa. Además el que presta el servicio no debe cumplir horarios sino metas establecidas por el contratante.



Si el contrato se termina injustificadamente, el contratista no recibirá indemnizaciones del tipo laboral. Además no se le reconocen vacaciones, primas de servicio, horas extra, ni liquidaciones.



Ahora bien, los datos que debe llevar este tipo de documento son los siguientes: los nombres, identificación y dirección de residencia del que presta el servicio y los datos de la empresa contratante.



Además se debe especificar que es un contrato de prestación de servicios, por tanto debe incluir el precio, la modalidad de pago, el tiempo de duración y el objetivo de dicha tarea. De acuerdo con Legal app, herramienta digital del Ministerio de Justicia, es recomendable enunciar en el documento las tarea puntuales del contratista y las posibles clausulas de terminación del acuerdo.



