¿Cómo hacer un derecho de petición?

Los ciudadanos pueden pedir respuesta a las entidades mediante el derecho de petición.

El Ministerio de Justicia, a través de su Legal App, señaló que el derecho de petición puede ser presentado de manera verbal o escrita.



Si la solicitud es verbal, puede acercarse a la entidad pública o privada explicando claramente cuál es la solicitud o queja y aportando la información necesaria, como teléfono y dirección, para recibir una respuesta acorde a lo solicitado.



Si la solicitud es escrita, podrá presentar carta en la cual deberá estar consignada la siguiente información:



- La autoridad o persona a la que se dirige la petición.

- Nombre completo, número de cédula o documento de identificación del solicitante y las indicaciones claras del lugar o dirección donde puede recibir la respuesta, siendo posible una dirección de correo electrónico, si prefiere recibir la respuesta por este medio.

- Lo que solicita, en términos claros y precisos, así como las razones que justifican la solicitud. No es necesario que en el escrito se diga expresamente, que se trata de un derecho de petición.

- Cuando se trate de solicitudes que tengan requisitos especiales fijados por ley o reglamentos, el peticionario presentará los documentos o demás requisitos que se exigen.



(Le puede interesar: Estos son los pasos para poner una queja ante la Supersalud)



Y añade Minjusticia que luego de presentar la petición, la entidad trasladará la misma al ente competente para responderla y tendrá un plazo de 15 días contados desde el día siguiente a la recepción de la solicitud, excepto cuando:



- Se solicite la entrega de información o documentos, para lo cual el plazo para responder es de 10 días. Luego de este plazo, si no se ha recibido respuesta se entenderá aceptada la petición y la entidad pública o privada contará con 3 días para hacer la entrega de los elementos solicitados.

- Se eleve una consulta especializada a las autoridades en relación con las materias a su cargo, para lo cual tendrán un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de la petición para dar respuesta.



(Lea también: ¿Qué puede hacer si la despidieron estando embarazada?)



De acuerdo con la ley 1755 de 2015, el derecho de petición es una acción gratuita que no necesita representación de un abogado. Usted puede hacer uso de este recurso para solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad, la prestación de un servicio, copias de documentos, presentar quejas, denuncias y reclamos

Lea otras noticias de Justicia

Venta de carros y ganado de la mafia deja más de $2.000 millones

El pacto para encontrar a los más de 1.000 desaparecidos de Bogotá

Pedirán a Corte Constitucional revisión del caso de Vicky Dávila

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com