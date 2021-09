Tutela para repetir votación de moción de censura a Abudinen, en estudio

Argumentando que les fue vulnerado su derecho al debido proceso y a la participación política durante la frustrada moción de censura a la exministra de las TIC Karen Abudinen, cinco congresistas presentaron una acción de tutela contra la mesa directiva de la Cámara de Representantes, recurso que acaba de ser admitido por el juzgado 31 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

La tutela busca que se repita la votación de la moción —que se convocó en medio del escándalo por el cuestionado contrato por más de un billón de pesos para llevar internet a los niños de colegios de difícil acceso, que llevó a la renuncia de Abudinen—, y sus accionantes son los representantes Jorge Alberto Gómez Gallego, María José Pizzarro, Katherine Miranda, Leon Fredy Muñoz y Mauricio Toro.

Según Miranda, el recurso se presentó debido a que se incurrió “en errores de procedimiento en la votación de la moción de censura”.



Para la congresista, la votación debía hacerse de forma presencial, “y solo asistieron seis congresistas de los partidos independientes y de gobierno cuando el aforo está para más de 100 personas”.



Además, mencionó que la Ley Quinta es clara en que el número de personas registradas debe ser igual al número de votos emitidos. “Si no es así, se debe repetir la votación. En el caso que nos ocupa, 143 congresistas estaban presentes en la plataforma, pero solo 86 votaron, por eso la votación debe repetirse de cara al país y sin ‘jugaditas’ que afecten la democracia”, le dijo la representante Miranda a este diario.

Entre las pretensiones de la tutela, conocida por EL TIEMPO, está ordenarle a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, anular la votación de la moción de censura y ordenar su repetición.



Así mismo, los cinco congresistas de la oposición pidieron que se ordene suspender el pago a los congresistas que no registraron su voto y que se retiraron de la sesión sin alegar su ejercicio al derecho a la protesta.



De hecho, en los hechos reconstruidos en la tutela, los accionantes retomaron una intervención de la representante María José Pizarro llamando a la votación.



“El artículo 127 [de la Ley 5 de 1992] dice ‘todo congresista que se encuentre en el recinto deberá votar en uno u otro sentido’. Eso establece la ley. Al momento de la votación, durante toda la votación había 151 o 153 congresistas conectados. Se entiende que si están conectados en la plataforma deben votar. Es como si estuvieran en el recinto. No votaron. Esto tiene que tener implicaciones legales. Y por eso nosotros no solamente apelamos la votación, debemos apelar esta votación. Se está incumpliendo con el mandato constitucional. Tienen que votar que sí o que no, pero tienen que votar”, dijo Pizarro durante la sesión.

Así mismo, Miranda señaló: “A todas luces ilegal. A todas luces una

burla con los colombianos: ¿No les parece suficiente 70 mil millones de pesos

perdidos que ahora el Congreso le sirva al gobierno nacional para seguir

encubriendo a la ministra? Por eso yo le pido a la Mesa Directiva que haya

repercusiones frente a los congresistas que estaban en la plataforma y les dio

vergüenza apoyar a la ministra porque sabían que tiene un costo electoral

grandísimo”.



El juzgado ya notificó a los cinco congresistas accionantes que el despacho avocó y dispuso dar trámite a la tutela interpuesta.



Por ahora, habrá que esperar a que la jueza 31 Betulia Orduña Holguín estudie el caso, para saber si se repetirá la votación de la moción de censura contra la exministra Karen Abudinen quien, de cualquier forma, ya no está en el cargo.

