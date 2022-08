Este lunes, desde un foro de la Defensoría titulado 'Perspectivas sobre la crisis penitenciaria y carcelaria: Retos y Soluciones', el ministro de Justicia Néstor Osuna habló de algunas medidas y decisiones del gobierno para superar la difícil situación en las prisiones de Colombia.



En este foro, el ministro recordó que desde hace 25 años la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la vulneración de derechos en el sistema carcelario y si bien antes la Corte ordenaba construir más cárceles, desde 2013 el alto tribunal ha pedido diseñar políticas públicas para superar los déficit de derechos humanos en las cárceles.

Para el ministro, esas políticas públicas no pasan necesariamente por hacer más cárceles, pero sí tener más jueces.



"El presidente ha dicho que no quiere invertir en nuevas cárceles, no va a haber proyectos de nuevas cárceles, no vamos a ampliar la capacidad carcelaria", señaló Osuna, quien de todas formas puso de presente que ya hay proyectos en construccción que se terminarán.



Sin embargo, al poner de presente el ejemplo de una cárcel de 500 cupos y última tecnología que se construye en La Guajira y que tiene un alto costo, el ministro preguntó: "¿Cuántas cárceles nuevas tendríamos que hacer para superar el hacinamiento? No nos alcanza el presupuesto; además de que construir más cárceles no es la línea de este gobierno, presupuestalmente también sería imposible", respondió, diciendo que en la construcción de más penales no está la solución al problema penitenciario.



En cambio, consideró que tener más jueces sí serviría y trajo a colación que hay un déficit grande de jueces. "En lo 31 años que lleva la Constitución la litigiosidad ha subido casi 300 % y el poder judicil ha crecido casi 40 %, un rezago grande".



Añadió que en el país hay aproximadamente 5.500 jueces y que el compromiso del Gobierno es aumentar significativamente el número de despachos del país, en especial en las partes donde menos hay.



Comentó que para el año entrante el presupuesto de la Rama Judicial está previsto en 6.7 billones de pesos, y que hicieron una propuesta de adición al Ministerio de Hacienda para tener 1.2 billones más.



"Con ese 1.2 billones se podrían crear el año entrante 500 juzgados más, con sede, despacho, todo. No es la solución pero es un pasito", señaló.

Menos punitivismo

De otro lado, el ministro refirió que otra medida para enfrentar la crisis carcelaria es acabar con el uso excesivo del derecho penal para todo.



"El populismo punitivo que ha imperado en los años recientes no tiene cabida en este gobierno, nos vamos a tomar la política penal más en serio", expresó.



Volvió a referirse a sus propuestas de justicia restaurativa, que la semana pasada generó debate debido a un ejemplo que usó sobre el robo de celulares.



Reiteró que debe trabajarse en resocialización de los internos y que "la mejor forma contra la reincidencia es que estas personas salgan (de la cárcel) con un empleo".



"En ese sentido, tenemos pensado vocar el Sena hacia las cárceles, formación técnica en las cárceles, y también una medida más en borrador, llevar la universidad a las cárceles, una apuesta más ambiciosa con programas de título universitario que les permitan a estas personas salir con un empleo", explicó.



Agregó que muchas de estas medidas ya se han aplicado en otros países hay avances en Colombia, pero que hay que diseñar políticas públicas más enfocados en ello.



"No hay nada que no esté inventado, es una cosa de diseño de políticas públicas y para diseñar políticas públicas quisiera el auxilio de todos ustedes y de muchos sectores de la sociedad. Nadie se las sabe todas pero un foro de expertos puede ser un insumo para diseñar políticas públicas (...) esto tiene que ir acompañado de legitimidad popular, los profesores me pueden acompañar con pedagogía para que la gente entienda que esta es una forma de justicia mucho más eficaz que la cárcel", concluyó el ministro sobre la justicia restaurativa.

Defensor propuso aplicar penas alternativas

En el foro estuvieron, entre otros, el defensor del Pueblo Carlos Camargo (quien habla en la foto); Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna y el ministro de Justicia Néstor Osuna. Foto: Defensoría

Previo a la intervención del ministro, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entregó un balance sobre el hacinamiento carcelario y habló también de justicia reataurativa y penas alternativas a la prisión para enfrentar la crisis carcelaria.



El funcionario recordó que para agosto, el hacinamiento llegó al 177 por ciento en los Centros de Detención Transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas; y al 20 por ciento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, con una sobrepoblación de 16.297 personas privadas de la libertad.



"Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad, brinden una oportunidad al infractor de retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, aseguró Camargo al instalar el foro, que se realizó en la Universidad Externado de Colombia.



Entre las penas alternativas el Defensor sugirió analizar por ejemplo el trabajo comunitario "que permita cambiar el paradigma vengativo de la cárcel por uno basado en aprovechar las condiciones de las personas, es también virar el rumbo hacia una justicia más útil y provechosa tanto para el infractor como para la sociedad misma".



El jefe del organismo de derechos humanos indicó también que el país se ha caracterizado por una política criminal reactiva que va de la mano de un aumento generalizado de penas, y que se ha pretendido solventar la crisis construyendo nuevos centros penitenciarios para tener más cupos que, inclusive antes de su terminación, se quedan cortos ante la demanda generada por nuevas condenas.

"Es necesario contar con una política criminal coherente que dirija sus esfuerzos en considerar al derecho penal como último recurso, permitiendo que las soluciones de los conflictos provengan de otras medidas menos lesivas y de políticas sociales que verdaderamente resuelvan los problemas estructurales de raíz".



Dentro de las alternativas, la Defensoría destacó una nueva concepción de las penas que vaya de la mano de oportunidades laborales dignas, la atención a la población pospenada para asegurar su resocialización y la aplicación de medidas con contenido restaurativo que faciliten la reconstrucción de los lazos rotos a causa del delito.



Bajo este nuevo panorama, Camargo insistió en la necesidad de usar los recursos disponibles para convertir a los establecimientos penitenciarios en centros para la resocialización, con condiciones que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad.



"Estamos ante una tarea titánica que nos pone frente a una gran oportunidad de encontrar nuevos caminos que permitan obtener diferentes y mejores resultados, soluciones definitivas que nos permitan afirmar que los derechos humanos son de y para todos", concluyó el Defensor del Pueblo.

