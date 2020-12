Casi la mitad de consumidores de marihuana son jóvenes y adolescentes

Este martes, el ministro de Justicia Wilson Ruiz habló de algunos de los resultados del Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019, que se elaboró con base en la Encuesta de Consumo de Sustancias, que la cartera presentó a mitad de año.



Esa encuesta se hizo a casi 50.000 personas entre los 12 y los 65 años de edad, y los datos son representativos para 23’747.363 colombianos que están en ese rango de edad y viven en zonas urbanas, según lo explicó en su momento el Dane, entidad que hizo la medición.

Ruiz expuso que de acuerdo con los resultados del Estudio, el alcohol es la sustancia de mayor uso en el país, con un 30,1 por ciento de consumo en las personas encuestadas.



"Esto equivale aproximadamente a 7.1 millones de personas que han consumido bebidas alcohólicas en el último mes. El consumo de alcohol está muy generalizado, con la problemática de que inicia a edades muy tempranas", indicó el ministro.



De acuerdo con el Estudio de Consumo, la edad promedio de inicio de consumo de alcohol en el país está entre 17 y 18 años, aunque hay reportes de inicio de consumo a los 15.



Ruiz añadió que la mayor tasa de consumo de alcohol en el último mes, con lo cual se considera a una persona un consumidor actual, se presenta entre personas de 25 a 34 años de edad, con el 39,7 por ciento, seguidos por jóvenes de 18 a 24 años con un consumo de 38,3 por ciento. Los adolescentes de 12 a 17 años son quienes menor tasa de consumo en el último mes presentan, del 12,1 por ciento.



De acuerdo con las cifras del documento, las bebidas alcohólicas más consumidas con la cerveza, seguida por el aguardiente, ron, whisky, vino, brandy, coñac, vodka, ginebra, y de últimas, chicha y chirrinchi.

Planta de marihuana. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En cuanto al consumo de sustancias ilegales, el Estudio de Consumo ubica la edad de inicio de consumo promedio en 18,82 años para los hombres y 20,73 para las mujeres. Además, 3,75 por ciento de los colombianos, que serían unos 890.526, ha usado alguna droga ilegal en el último año, lo que se clasifica como un consumo reciente.



La sustancia más consumida es la marihuana prevalencia de consumo en la vida, es decir, que la hayan usado alguna vez, es de 8,3 por ciento, lo que equivale a aproximadamente 1,9 millones de personas. Además, de acuerdo con el Ministro, aproximadamente el 47 por ciento de los consumidores de marihuana son personas que tienen entre 12 a 24 años, es decir adolescentes y jóvenes.



Además del consumo de marihuana, el estudio también documentó que la cocaína es la segunda droga más usada, con un consumo alguna vez en la vida de 2,07 por ciento.



Las otras nueve sustancias que conforman el 'top' 10 de consumo son el popper, con 1,37 por ciento; analgésico opioides sin prescripción (aunque estos son legales, su uso sin fórmula médica no lo es), con 0,86 por ciento; el yagé, 079 por ciento; éxtasis, que registra 0,69 por ciento; el LSD, con 0,64 por ciento de colombianos que lo han consumido alguna vez; el basuco, que tiene una prevalencia de consumo en la vida de 0,54 por ciento; los hongos alucinógenos, con 0,39 por ciento; y la décima sustancia ilegal de mayor consumo es el llamado 2CB, con 0,34 por ciento.

Los colombianos consideran que hay altos riesgos en el consumo

Los departamentos del Eje Cafetero, Risaralda (6,8 %), Quindío (5,9 %) y Caldas (5,1 %),

así como en Medellín y su área metropolitana (5,4 %), tienen los consumos más altos de sustancias ilícitas en el país.



Por su parte, el consumo actual de alcohol se concentra en cuatro departamentos con valores superiores al 35%: Vaupés (49,8 %), Boyacá (40,3 %), Chocó (38,3 %) y Casanare (38,3 %).



La Encuesta de Consumo de Sustancias también preguntó a los encuestados por sus percepciones de riesgo frente al consumo de sustancias, así como la facilidad para conseguirlas.



En ese sentido, el 85,5 por ciento de los colombianos considera que hay un gran riesgo por consumir cigarrillos con frecuencia, cifra que fue del 82,3 para el consumo de alcohol. De otro lado, el 70,5 por ciento de las personas perciben un gran riesgo por fumar 1 o 2 veces marihuana, y 86,9 por ciento ve un gran riesgo en usar cocaína esa misma cantidad de veces.

Algunas conclusiones

Si bien los datos del Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019 no han terminado de consolidarse, por lo cual aún no está publicado todo el análisis de los datos, desde el Ministerio de Justicia ya tienen algunas conclusiones sobre los datos que arrojó la encuesta.



Por ejemplo, ya se compararon los datos de consumo en el último mes de alcohol y cigarrillo con las cifras de las últimas dos encuestas de consumo (2008 y 2013) y se consolida que sigue bajando el uso de licor y de tabaco. No obstante, en esta última encuesta se midió por primera vez el consumo de tabaco a través de cigarrillo electrónicos, que son nuevos vehículos de consumo de nicotina.



De otro lado, los resultados muestran que en todos los departamentos hay diferentes niveles de consumo de sustancias, por lo que para la cartera se requieren políticas ajustadas al contexto territorial.



Además, si bien el consumo de sustancias se distribuye de forma similar en los diferentes estratos socioeconómicos, hay un mayor impacto negativo en estratos bajos, "por ejemplo la proporción con abuso o dependencia disminuye sistemáticamente en función de dicha condición, desde un 58,3 por ciento en el estrato 1 a menos de la mitad en los estratos 4 a 6 (25,5 por ciento)", se lee en una presentación del Ministerio.

Involucrarse en la vida de los hijos es una manera eficaz y oportuna para prevenir el

"Es importante generar conciencia a los ciudadanos del impacto que las sustancias psicoactivas generan a los jóvenes y adultos. Con este objetivo el Ministerio de Justicia realiza periódicamente estudios para identificar la situación del uso de drogas en el país", expresó el ministro Ruiz.



Concluyó diciendo que la evidencia indica que "involucrarse en la vida de los hijos es una manera eficaz y oportuna para prevenir el consumo. Mantener una comunicación segura, cálida, pero no punitiva con los hijos, compartir tiempo juntos, educar con el ejemplo, son las herramientas más efectivas que pueden utilizar los padres o personas adultas que están alrededor y cargo de niñas, niños y adolescentes para así prevenir el consumo de estas peligrosas sustancias psicoactivas".

