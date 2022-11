Aunque reconoció la crisis que vive el sistema penitenciario y la necesidad de buscar soluciones efectivas, el ministro de justicia, Néstor Osuna aclaró que entre las medidas que exploran no está la privatización.



"El Gobierno no privatizará las cárceles ni su vigilancia. Aunque existe un modelo de privatización de cárceles, no es algo a lo que le vaya a apostar este gobierno, así que seguirá existiendo un servicio carcelario prestado por el Estado", sostuvo Osuna el viernes en el foro ‘Seguridad ciudadana, estrategias de prevención y hacinamiento carcelario’, realizado en Manizales.



En este mismo foro, Osuna inisistió en la justicia restaurativa como una medida que ayudaría a solucionar problemas de hacinamiento, así como de reincidencia.



"Las medidas de justicia restaurativa suelen ser más efectivas para castigar, porque crean esa sensación de responsabilidad, de haber cometido algo indebido, de reparar a la víctima que es la gran olvidada del sistema penal actual y de restituir el tejido social", indicó.



En ese sentido, sostuvo que el abordaje que se la ha dado a la política penitenciaria, que es muy punitiva, no ha ayudado a solucionar el problema ni ha generado una disminución en la criminalidad.



"La política carcelaria no ha disminuido los índices de criminalidad, no ha producido los resultados de tranquilidad ciudadana esperados. Por otro lado, ha creado un problema gravísimo de hacinamiento penitenciario que se volvió una urgencia nacional", manifestó.

