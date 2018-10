Gobierno dice que no hay plata para sistemas de defensa antiaérea

"El presupuesto de inversión de este año no llega al billón de pesos. Al no llegar al billón de pesos tengo que gastar el presupuesto en el mantenimiento de los equipos actuales. Entonces por eso yo digo que no hay recursos, esa es la situación del Ministerio".



Esta fue la respuesta del ministro de Defensa, Guillermo Botero, sobre la solicitud de cambiar y mejorar el actual sistema de defensa antiaéreo en el país, tema que habría salido de una solicitud de la misma Fuerza Pública ante el Congreso. La idea que se planteó fue destinar una partida adicional de más de un billón de pesos para la adquisición de misiles antiaéreos.

El Ministro asistió a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado que en principio estaba citado para que explicara algunas polémicas declaraciones que ha dado sobre la protesta social y la supuesta vinculación de grupos armados a algunos movimientos sociales.



Al término del debate, que duró cerca de seis horas, Botero insistió en que en "Planeación Nacional se radican unos proyectos de necesidades de las fuerzas, entonces si necesita cambiar unos equipos blindados motorizados de tierra, usted radica ese proyecto para que haga parte de ese banco de proyectos, y cuando hayan los recursos se piense en comprar".

El presupuesto de inversión de este año no llega al billón de pesos. Al no llegar al billón de pesos tengo que gastar el presupuesto en el mantenimiento de los equipos actuales FACEBOOK

TWITTER

¿Qué pasó con 'Guacho'?

El jefe de la cartera castrense dijo en la mañana de este martes en diálogo con RCN Radio que un integrante de la Fuerza Pública, un infante de marina, fue sancionado por haber grabado y enviado un audio a través de Whatsapp, diciendo que había sido herido el jefe de la disidencia de las Farc 'Óliver Sinisterra', alias Guacho.



Esa información se dio a conocer el pasado 15 de septiembre y fue confirmada en su momento por el mismo presidente Iván Duque.

“Se anticipó un soldado con una grabación que mandaron a los medios de comunicación, que nunca ha debido enviar y que volvió público un hecho que era reservado, por lo cual mereció una sanción. Pero eso fue efectivamente lo que ocurrió, es una operación que está en pleno desarrollo y aún continúa”, afirmó el Ministro a la cadena radial.



JUSTICIA

En Twitter: