Anuncian Minga Indígena hasta Bogotá contra reforma tributaria

En la tarde de este viernes, el Consejo Regional Indígena de Cauca (Cric) anunció que se declaraba en asamblea permanente nacional y que entraba a apoyar la minga indígena y su participación en el paro nacional.

"En audiencia pública en territorio Sath Tama kiwe, en cabeza del consejero mayor, Hermes Pete, las 127 autoridades del CRIC, han mandatado apoyar la Minga Nacional a partir de la tarde de hoy", anunciaron a través de sus redes sociales.



Afirman que lo hacen por "el no retiro de la reforma tributaria y la arrogancia del Gobierno acional", por lo que se reitera que se declara el Cric en asamblea permanente Nacional.



(Lo invitamos a leer: Consejo Regional Indígena del Cauca no acogerá el plan de vacunación)



"Como movimiento indígena va a accionar en diferentes puntos, no hay derecho a la represión, por eso se invita a las Organizaciones sociales y nacionales a apoya la causa del pueblo", señalaron en su comunicado las comunidades indígenas.

"El Movimiento Indígena - que respaldo el 28 el paro nacional - pues hoy, vamos a iniciar realmente el paro. porque hoy vemos como la ciudad e Cali, el Valle, lo están sitiando y militarizando para seguir reprimiendo los reclamos de los ciudadanos colombianos", aseguró Pete.



(Lo invitamos a leer: Paro nacional: Policía confirma la captura de 185 personas)

Minga Indigena entra en asamblea permanente y se une al paro nacional en rechazo a la Reforma Tributaria. Detalles: @ELTIEMPO pic.twitter.com/8z75ZtuTf3 — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) April 30, 2021

El consejero mayor llamó la atención a los vándalos, "a los que se meten en este ejercicio propio, autónomo, a no empañar el proceso de la minga y el paro nacional.



La minga aseguró que viene hacia Bogotá.



JUSTICIA

En Twitter: @Justicia