El abogado Miguel Ángel Del Río Malo es uno de los penalistas más reconocidos del país, hoy, enfrentado al representante a la Cámara Agmeth Escaf, por versiones sobre dineros para la campaña Petro Presidente.



(De seguro le interesa leer: Unidad Nacional de Protección evalúa reactivar medidas de seguridad de Nicolás Petro)

Escaf, que apareció dentro de un organigrama que presentó la Fiscalía General en medio de la medida de aseguramiento - audiencia - contra Nicolás Petro y Day Vásquez, desmintió a través de redes sociales que hubiera realizado aportes a la campaña.



(Lo invitamos a leer: Aprovechamiento político del caso Nicolás Petro podría afectar la verdad: Mindefensa)



Escaf, reconoció que no era el candidato del Pacto Histórico en el Atlántico, y afirmó que el candidato era Miguel Ángel Del Río y en esa línea señaló que, en medio de acercamientos Nicolás Petro le dijo: "Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones”".



En respuesta, Del Río dijo a EL TIEMPO que, "jamás le he ofrecido dinero a nadie en la campaña. De hecho, escogieron a otra persona. Eso lo que demuestra es que ellos tenían el poder económico. Hasta encuesta hicieron. Yo no tenía recursos para hacer si quiera una encuesta. Todo lo hice de mi propio bolsillo. Dejé a un lado mi carrera para esa aventura".



(Podría ser de su interés leer: A un año del gobierno Petro: ¿cómo le ha ido a Colombia en seguridad y defensa?)

Hoy, los mencionados quieren desligarse de la campaña Petro Presidente tras las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, hijo de Gustavo Petro quien reconoció que ingresaron dineros a la misma, que no fueron reportados.



(Seguro le interesa leer: Este es el abogado del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava Lugo)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y su hijo mayor, Nicolás Petro. Foto: Instagram: @nicolaspetrob - Mauricio Dueñas. EFE

Hoja de vida de Miguel Ángel Del Río Malo

Miguel Ángel Del Río Malo tiene a su cargo procesos importantes y mediáticos como la defensa de la excongresista Aida Merlano y fue mencionado en la caso de Laura Sarabia; él iba a asumir la defensa del coronel Óscar Dávila, quien se suicidó. De igual forma, representa a otros involucrados en el caso.



Del Río Malo, nació en Barranquilla, en su hoja de vida (publicada en supágina web) indica que es abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia.



(Lo invitamos leer: No habrá cambio de cúpula de las FF.MM. este 7 de agosto: mindefensa)



"Se ha destacado como abogado litigante y asesor jurídico de particulares y empresas, actualmente reconocido por manejar procesos de trascendencia nacional. Su desempeño como profesional lo caracteriza como un abogado combativo en la defensa de los intereses de sus clientes con un importante contenido ético y un altísimo nivel de éxito y efectividad", se lee en su página web.



Del Río petrista de corazón, se alejó cuando se conoció del escándalo de Nicolás y la dudosa financiación de la campaña, de hecho, en su momento publicó: “He acompañado la construcción de un proyecto político genuino, diferente y ético. Mi amistad con Nicolás Petro no está por encima de mis convicciones. La peor corrupción es la que viene de adentro y es la más difícil de afrontar. Le apostamos a la ética pública y a la coherencia”.



Ha sido amenazado de muerte, siempre ha respondido con valentia: “Sigan atacándome que seguiré defendiendo lo que creo y poniendo contra la pared las mafias de este país”.



De igual forma, ha estado frente a procesos muy sonados como representante de la familia de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez, asesinado por el narco 'Marquitos' Figueroa; a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y del propio Monsalve, quien ha dicho a la justicia que el expresidente Álvaro Uribe tendría nexos con grupos paramilitares, por mencionar algunos casos.



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET