Mentir para agilizar la búsqueda de un familiar es un delito

Los padres de una joven de 23 años denunciaron que su hija había desaparecido, con el agravante de padecer una discapacidad cognitiva.



Según los padres, la mujer había salido en horas de la mañana, el 28 de junio, y desde ese día no se tenía conocimiento de su paradero. La pareja creía que su hija podría haber sido víctima de algún tipo de engaño, y que podría estar en manos de una red de trata de blancas.

“En Colombia no existen las 72 horas para dar inicio a la búsqueda de una persona reportada como desaparecida, en cuanto se conoce del caso se inician los mecanismos de búsqueda urgentes”, dijo a EL TIEMPO un investigador del Gaula de la Policía.



Con base en la investigación adelantada la Policía pudo corroborar que la joven había dejado una carta en la que le explicaba a sus padres por qué había tomado la decisión de irse de la casa, y en sus redes sociales la mujer público un video dirigido a ellos, en el que les asegura que, “hago este video porque ustedes están publicando en redes sociales que yo estoy en una casa de trata de blancas. Ustedes saben que yo les deje una carta explicando porque me fui. (…) Dejo esto claro para que vean que yo no tengo ninguna discapacidad, no me siento discapacitada, me fui por mi cuenta”.



La joven fue ubicada por la Policía quien reiteró que había dejado la casa por su propia voluntad y que sus padres conocían las razones desde un principio.

“La angustia de los padres los lleva a tomar decisiones equivocadas como mentir sobre los hechos, sobre la situación física y mental de los hijos y sobre las razones para huir. Esto con el fin de que las autoridades prioricemos los casos sin imaginar el desgaste de recursos tecnológicos y humanos que conlleva una investigación realizada con una falsa denuncia por desaparición”, puntualizó el investigador.



Cada denuncia de desaparición se recibe como un hecho de carácter priorizado, porque esta de por medio la integridad y vida de una persona. Los investigadores conforman un grupo de trabajo - cuatro personas - Policía y Fiscalía, que analizan los hechos y toman como primera fuente de información a quien instaura la denuncia.



En Bogotá, por ejemplo, está el Centro de Atención Integral Penal de Víctimas donde se puede instaurar la denuncia por desaparición, desde allí se hace un barrido inicial por los hospitales y morgues en búsqueda de la persona.



De igual forma, con la foto del desaparecido, su descripción física y señales particulares la Policía lanza una alerta a los aeropuertos y terminales terrestres de la persona que se esta tratando de ubicar.

Dice el experto que en la búsqueda de una persona no se escatima en el uso de elementos técnicos, desplazamientos terrestres y aéreos, y el potencial humano en inteligencia, "a veces pasamos días enteros sin dormir, rastreando pistas, yendo a lugares donde se tuvo el último rastro de la persona", puntualizó.



El gasto diario en la búsqueda de una personas puede ascender a los 12 millones de pesos.



La Fiscalía esta facultada para abrir un proceso por falsa denuncia cuando se comprueba, como en el caso de los padres de la joven de 23 años que estos mintieron al presentar la denuncia de su hija como desaparecida, aún a sabiendas que había abandonado el hogar por decisión propia.



Este hecho da como sanción entre uno y dos años de cárcel.



