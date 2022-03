Las medidas cautelares son un instrumento jurídico que puede ser usado en procesos en diferentes jurisdicciones, con el fin de garantizar de forma provisional el objeto de un caso. También existen medidas cautelares para proteger la vida de personas, así como bienes e inmuebles.



Según la Corte Constitucional, las medidas cautelares también tienen como fin impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras hay un resultado de fondo.



Por ejemplo, se pueden interponer medidas cautelares cuando se demanda la elección de una persona, sea congresista, diputado, magistrado o jefe de un organismo de control, a fin de que se suspenda la elección mientras se estudia de fondo el caso.



Se pueden pedir medidas cautelares para suspender los efectos de un acto administrativo que se considera irregular o inconstitucional, mientras una demanda se tramita. Por esta vía, por ejemplo, se suspendieron las normas que regulan el ‘fracking’ en Colombia para la extracción de hidrocarburos en 2018, mientras se define la demanda de fondo, asunto que está en trámite en el Consejo de Estado.



Las medidas cautelares no implican un prejuzgamiento de parte del juez que tiene un caso, sino que busca impedir la materialización de un perjuicio. También hay medidas cautelares en procesos de alimentos, lo que permite a un juez ordenar por ejemplo que el demandado no salga del país.

Hay medidas cautelares sobre casos de embargo y secuestro de bienes por incumplimiento de deudas o en el marco de un proceso de extinción de dominio, o para suspender decisiones tomadas por juntas directivas, entre otros.



Igualmente, se pueden solicitar medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tanto a personas como a sujetos colectivos, entre otros.



Las decisiones de medidas cautelares se pueden levantar cuando se produce la decisión de fondo. También se pueden ordenar o solicitar en procesos de tutela con la intención de que un perjuicio latente no llegue a mayores al punto tal que cuando ya hay decisión, esta no tendría efectos reales en el asunto a tratar.



