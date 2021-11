¿Me multan si no tengo el certificado de vacunación de Covid-19?

En este episodio de Consultorio Jurídico tratamos el tema del certificado de vacunacion contra el Covid-19, con la ayuda de dos abogados expertos, discutiremos los beneficios y pormenores de forzar a cargar con el carnet, leyes que protegen a los ciudadanos, herramientas legales, es necesario tener el certificado para entrar a sitios publicos, y mucho más...



¿Qué puede pasar si una persona no carga el certificado de vacunación del COVID-19?

Respuesta Abogado:

El certificado de vacunación NO tiene que ser exigido obligatoriamente en físico, de hecho, el mismo también se puede tener de manera digital o electrónica, por ejemplo, por medio de un escáner.



Es decir, las personas podrían mostrarlo desde su celular y el documento tendría la misma validez.



Además, el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021, establece en su artículo segundo, lo siguiente:

Las entidades territoriales deberán adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del carné de vacunación contra el Covid-19, o certificado digital de vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito de ingreso a: (i) eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y, (ii) bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.



¿Es ilegal poner una multa por no tener el certificado?

Respuesta Abogado:

No, no es ilegal. Los establecimientos que no exijan este documento están expuestos a recibir duras sanciones por parte del los entes de control.



El incumplimiento de las medidas establecidas en el presente decreto podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, suspensión de la actividad, cierre de establecimiento y demás sanciones aplicables. El llamado de atención es para que los organismos de seguridad del Estado y las autoridades civiles cumplan lo dispuesto en el decreto 442 del 9 de noviembre de 2021, que permite el aforo del 100% en distintas actividades que se realicen en Bogotá.

¿Qué leyes cubren el libre desarrollo de la personalidad?

Respuesta Abogado:

En principio, el artículo 16 de la Constitución Política, pero la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede significar el ir en contra de la salubridad pública, pues se puede generar un perjuicio a gran parte de la población, que de cierta manera, tiene que responder por la negativa a la aplicación de la vacuna.



¿Desde el punto de vista jurídico como se puede justificar la exigencia del certificado de vacunación para el bien común?

Respuesta Abogado:

Tal como lo expresa el Decreto 1408 en su parte considerativa, el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues consagra que puede tener limitaciones, tal y como lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-483 del 8 de julio de 1999:

El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales de reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales”

¿Qué herramientas legales puede utilizar una persona que no quiere ponerse la vacuna?

Respuesta Abogado:

Principalmente, los artículos 2 y 16 de la Constitución Política, que se refieren a que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares y al derecho al libre desarrollo de la personalidad, respectivamente. Sin embargo, estas herramientas son escasas y no constituyen una argumentación aceptable para querer incumplir la medida, pues es evidente que las mismas normas sirven de fundamento a la exigencia del carné de vacunación.



¿Puede una persona entrar a un trabajo sin tener el certificado?

Respuesta Abogado:

No, cuando el trabajo es presencial debe cumplir con la exigencia de presentar el carné de vacunación, tal como lo dispone y en la manera en que lo permite el Decreto.

¿En sitios públicos y eventos no dejarán entrar a nadie sin certificado de vacunación?

Respuesta Abogado:

No, atendido a lo que dicta el Decreto, no se permite el ingreso de personas que no presenten su carné de vacunación, pero la exigencia según la edad, se estableció de la siguiente manera:

(…) entrará en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2021 para mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre de 2021 para mayores de 12 años; se exceptúa de esta medida a la población entre 0 y 12 años.



¿Cuánto sería el monto por no tener el certificado, tanto para la persona como para el establecimiento?

Respuesta Abogado:

Por el incumplimiento de medidas, según el artículo 10 del Decreto 442 de 2021, podrá acarrear las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, tales como amonestación, multa, suspensión de la actividad, cierre de establecimiento y demás sanciones aplicables. Se insta a los organismos de seguridad del Estado y a las autoridades civiles hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual deberán realizar los operativos de rigor en toda la ciudad y procederán a aplicar las medidas correctivas de su competencia.

