El matrimonio civil es el que se contrae ante las autoridades civiles. En el caso colombiano, se da ante una notaría o ante un juez civil en lugar de instituciones religiosas, como la iglesia católica.



La Notaría 69 de Bogotá explicó los requisitos que se deben cumplir para adelantar un matrimonio civil.



(Puede leer: 2021, el año con más divorcios en Colombia durante la última década)

Cuando las parejas son solteras, se requieren los siguientes requisitos: solicitud de matrimonio civil debidamente diligenciada, autenticada, presentada por los interesados o por apoderado de una de las parejas, registro civil de nacimiento de la pareja y las fotocopias de las cédulas.



La solicitud de matrimonio civil debe contener los siguientes aspectos:

Nombres, apellidos, documentos de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y domicilio de los contrayentes y nombre de sus padres. Indicar que no tienen impedimento legal de celebrar matrimonio. Indicar que es de su libre y espontánea voluntad unirse en matrimonio.

(Le recomendamos: Pensión por supervivencia: esta información le interesa)

Si se trata de segundo matrimonio de uno o de ambos contrayentes, además de los anteriores requisitos, debe adjuntar -en caso de muerte de la pareja anterior- el registro civil de defunción con quien se estuvo unido en matrimonio anteriormente.



Cuando uno o ambos estén divorciados, se deben presentar los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad o de dispensa pontificia, debidamente registrada y un inventario solemne de bienes.



Al matrimonio podrán asistir los dos integrantes de la pareja y si uno de ellos no puede ir, debe tramitar un poder especial para que la ceremonia se pueda realizar.



(Le sugerimos: Los hijos de crianza también tienen derecho a heredar: Corte Suprema)



La ceremonia tiene un valor que depende de diferentes factores como si la pareja es soltera, si han tenido otros matrimonios con hijos o el sitio en el que se va a realizar.



Las notarías ofrecen la posibilidad de que la ceremonia se realice a domicilio.

¿Es necesario registrar el matrimonio civil?

No es necesario registrar el matrimonio civil en razón a que el notario o el juez que lo realice, hará y ordenará el registro respectivo, es decir, que el registro se hace de oficio.



De hecho, en el caso de los matrimonios religiosos, se registran precisamente en la notaria o en su defecto, en la registraduría civil.



(Podría interesarle: Herencias en Colombia: lo que debe tener en cuenta)



En cuanto al matrimonio religioso, este tendrá los efectos del matrimonio civil sólo si se registra, ya sea en la notaría, en la registraduría o en un consulado -en caso de estar residiendo en el exterior.



Es decir que si no se registra el matrimonio religioso, no es posible acreditar ante las autoridades civiles que el matrimonio existe, y civilmente equivale a estar en unión libre o unión marital de hecho, porque el acta del matrimonio religioso no reemplaza la escritura del matrimonio civil, ni tiene sus efectos.



Esto es importante para efecto de sucesiones, sustitución pensional, afiliación a salud, entre otros beneficios.



(Lea también: Cuál es el temido Comando Capital que trató de asesinar a Pecci en Paraguay)

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras noticias de Justicia