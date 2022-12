Durante el fin de semana 876 oficiales de la Policía Nacional ascendieron un escalafón más en ceremonia que se desarrolló en la Escuela de Cadetes ‘General Francisco de Paula Santander’.



La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, el director de la institución, general Henry Sanabria, y los altos mandos.



Entre los oficiales que ascendieron se encuentra la capitán Martha Liliana Chaverra, edecán de la vicepresidente Francia Márquez, quien llegó a mayor.



El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que destacaba el ascenso de Chaverra y una leyenda "Martha Chaverra, edecán de @vicecolombia, no solo ascendió al grado de mayor de @PoliciaColombia, sino que también lució con orgullo su cabello afro en ceremonia de ascensos de oficiales superiores. “Una verdadera inclusión que nos identifica a los afrocolombianos”, expresó.



EL TIEMPO consultó con varias fuentes que señalaron que la oficial solicitó asistir a la ceremonia de ascenso con su cabello suelto y sin portar el quepis (sombrero institucional) como un homejane a su cultura.



De hecho, en la Fuerza Pública las mujeres aceptan tener su cabello recogido por un aspecto de seguridad y de porte del uniforme frente a la utilización de las diferentes gorras y quepis, la medida hace parte del reglamento interno, en este caso de la Policía, pero cubre a las Fuerzas Militares.

¿Cabello suelto y la seguridad?

La ceremonia se adelantó en la Escuela General Santander. Foto: Ministerio de Defensa

Las fuentes señalaron que la excepción se hizo por solicitud directa de la vicepresidenta Francia Márquez, y porque la mayor Chaverra es edecán y no hace parte de su esquema de seguridad.



"Las mujeres en la Fuerza Pública llevan su cabello recogido, entre otros aspectos por temas de seguridad. Se imagina a una policía atendiendo un caso de robo donde el delincuente pueda tener la ventaja de tomarla por el cabello y tirarla al suelo", señaló una de las fuentes consultadas, y añadió: "Atendiendo una manifestación con bombas explosivas u otro tipo de inflamables, lo primero a lo que querrán prender fuego es a su cabello", puntualizó.



La mayor Chaverra señaló en medios de comunicación que las mujeres afros en especial sufren mucho dentro de las fuerzas, porque se les exige, según la oficial, alisar sus cabellos para poder lucir el sombrero policial denominado quepis, gorras y otras prendas similares.



Afirmó que las mujeres que tienen el cabello rizado, de todas las etnias, se ven obligadas a aplicar grandes cantidades de gel que afectan la salud de su pelo y de su cuero cabelludo.



"¡Era una total tortura! No sólo por el estrés que generaba el estar sin autorización realizando esta actividad, sino el dolor y quemaduras a las que tenía que someter mi cuero cabelludo al tener que usar estos productos tan dañinos y tortuosos, que por si no lo saben, contienen ácidos, soda cáustica, formol, etc, que afectan significativamente la salud”, dijo Chaverra, al referirse a las veces que aplicó cremas alisadoras a base de soda cáustica en su cabello, una vez cada mes o dos, que le provocaron quemaduras de segundo grado en la piel de la cabeza, oreja y bordes del rostro.



Chaverra agredeció el respaldo que le brindó la Vicepresidenta en su cruzada de poder llevar el cabello suelto frente a lo que se sufre por portar las gorras institucionales.



