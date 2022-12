El presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna), Miguel Samper Strouss, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a la propuesta que le hicieron al gobierno de Gustavo Petro para que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo la regulación del uso adulto del cannabis, que se ha buscado varias veces en el Congreso y no ha tenido éxito hasta el momento.



De igual forma, habló de las barreras que persisten para acceder a la marihuana medicinal y los usos que puede darle el sector industrial al cáñamo.



¿Qué le piden al Gobierno?

Le entregamos al Gobierno Nacional un documento firmado por asociaciones de productores indígenas, afro, campesinos, por la mesa cannábica de consumidores de Bogotá, cadenas productivas regionales y todos los actores de la industria en el que le pedimos que regule este mercado, que ponga las reglas, porque el mercado de cannabis existe en Colombia, pero existe un mercado ilegal que en este momento está siendo regulado por los actores ilegales que son los que ponen las reglas.



¿Hicieron otra sugerencia?

Le sugerimos al Gobierno Nacional que incluyera la regulación del cannabis en el Plan Nacional de Desarrollo porque es un plan que se va a consultar muy pronto en todas las regiones, con todos los sectores sociales, incluyendo la consulta previa que se va a hacer con las comunidades étnicas, es decir, es un documento que se construye colectivamente por toda la sociedad colombiana.

Le sugerimos al Gobierno que incluya la regulación del cannabis en el Plan Nacional de Desarrollo porque es un plan que se va a consultar muy pronto en todas las regiones FACEBOOK

¿Cómo iría esa regulación en el Plan de Desarrollo?

En las bases del Plan de Desarrollo que le presentó el Gobierno al país hay dos políticas centrales que confluyen en el cannabis: la reforma rural integral y el cambio de enfoque en la política de drogas que justo atraviesan el eje de la ‘paz total’ propuesta por el presidente Petro.



En esa línea, la propuesta atraviesa además el eje de justicia ambiental porque el cannabis es un producto agropecuario, esto es una planta, que tiene todas las propiedades de ser un producto natural que limpia la tierra, que limpia el aire y que absorbe la radiación. Y, por supuesto, pasa por un tema de justicia social porque es una gran oportunidad para miles de familias campesinas emprendedoras que quieran sumarse a esta industria.



¿Esa carta a quién se la entregaron?

Es una declaración conjunta que les entregamos en sus manos al director de Planeación Nacional, Jorge Iván González; al ministro de Justicia, Néstor Osuna; al consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, y al director general del Invima, Francisco Rossi.



¿Y hubo alguna respuesta?

Hubo una respuesta muy favorable de todos estos altos funcionarios en el sentido de decir que van a atender el llamado de los diferentes sectores y por ello vamos a trabajar de la mano para que se incorpore la regulación del uso adulto del cannabis en el Plan Nacional de Desarrollo. Otro aspecto que se planteó es que en la reforma constitucional solo debe ir lo que deba entrar en la Constitución, en la reforma legal, solo debe ir lo que va a ir en el rango legal, y de ahí para abajo el resto lo puede sacar el Gobierno a través de un decreto o incluso a través de resoluciones de los distintos ministerios.

En Bogotá se desarrolló esta semana el IV Congreso del gremio del cannabis en el que se planteó la necesidad de darle un marco jurídico a su uso en todos los frentes. Foto: Asocolcanna.

¿Cómo está hoy el uso medicinal de la planta?

Está permitido el uso medicinal del cannabis, pero tenemos muchas barreras que remover porque los pacientes colombianos no están accediendo a productos hechos acá, por lo que resulta paradójico que tan solo se tengan cinco registros sanitarios de productos que son fabricados afuera y los pacientes del país accedían a ellos a través de un esquema que son fórmulas magistrales, especiales, recetadas dependiendo de cada una de las dolencias o patologías del paciente, pero el gobierno anterior en el último minuto sacó la posibilidad de que estas fórmulas fueran financiadas por el sistema de salud y convirtió los medicamentos a base de cannabis en un tema de élite, solo los que tienen altos ingresos pueden acceder a ellos. Esa es otra barrera que hay que remover en el uso medicinal de la planta.



Además, hay que permitir la utilización del cannabis en alimentos y bebidas y se debe generar un esquema de registro fitosanitario especial. También tenemos que trabajar de la mano con el Gobierno Nacional en permitir que se prescriba, por parte de los médicos, la flor de cannabis como una medicina terminada y tenemos que actualizar el sistema de trazabilidad que en este momento es arcaico.



¿Y el uso industrial?

La producción del cáñamo del cannabis permite hacer ropa, materiales de construcción, textiles y es un sustituto fantástico para el plástico, permite hacer muchos aplicativos que no son de consumo humano o animal; pero como industria se podría hacer la siembra de grandes extensiones integrando a miles de campesinos o comunidades étnicas que quisieran entrar en el mercado del cannabis.



¿Cuál es la situación del uso adulto?

Este uso adulto o recreativo, como se conoce en otros países, es el que actualmente se está tramitando en el Congreso a través de una reforma constitucional para eliminar una prohibición que está vigente desde el 2009, que prohíbe el porte y consumo por encima de la dosis personal. Eliminando esa prohibición, que la próxima semana se va a discutir en la plenaria del Senado en su cuarto de debate, quedaría tramitar una ley que regule algunos aspectos de ese uso adulto del cannabis.



¿Cuáles son los beneficios de regular la marihuana recreativa?

La regulación del uso adulto tiene diversos objetivos, el principal: proteger y salvaguardar la salud pública. ¿En qué sentido? Hoy en día, los consumidores de cannabis que lo utilizan recreativamente no saben qué están comprando y no saben qué están consumiendo, esto puede tener materiales de metales pesados, pesticidas etc., y eso se puede llegar a convertir en un problema de salud pública.



El otro sentido, que es muy importante, es que podemos evitar, a través del mercado regulado, que los menores de edad consuman cannabis. Según la última encuesta del Observatorio de Droga, los menores de 14 años son los que más están accediendo al cannabis ilegal. Un ejemplo, mi hija, que tiene 8 años, hoy en día puede comprar más fácil en la calle cigarrillos de cannabis que una cerveza. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el mercado de la cerveza, el del cigarrillo (tabaco) es altamente regulado, solo se permite su venta en ciertos puntos, la cadena de distribución está absolutamente regulada y así evitamos que los menores los consuman. A lo que se suma, y este es un punto muy importante, la reducción de la violencia relacionada con el narcotráfico.



Miguel Samper, presidente de Asocolcanna. Foto: Asocolcanna.

​

Uno, falta de voluntad política, pero hoy veo que soplan vientos de voluntad desde el Gobierno Nacional, el director de Planeación Nacional nos dijo que le gustaba la propuesta de incorporarlo en el Plan de Desarrollo porque en la ley solo tendrían que ir cuatro aspectos: el tema de impuestos, la distribución de competencias entre los distintos actores del Estado (qué hace cada ministerio), regular la gratuidad y acceso diferencial de las licencias por parte de comunidades étnicas que han sido especialmente afectadas por la fallida guerra contra las drogas y, en cuarto lugar, se deben remover los delitos, derogar prohibiciones que están en el rango legal, sanciones administrativas o policivas. Así se logrará una regulación de su uso adulto y Colombia podría convertirse en el tercer país del mundo que lo hace.



¿Cómo ven el tema los ciudadanos?

En primer lugar, nunca un proyecto de esta naturaleza había superado más de dos debates, ya vamos para el cuarto la próxima semana y yo tengo el optimismo de que sea aprobado. Hay un cambio en la opinión pública porque hace unos años, cuando empezamos la discusión sobre el cannabis de uso medicinal, la opinión pública rechazaba la legalización del cannabis, incluso para usos medicinales.



Hoy es mayoritaria la opinión que piensa que se debe regular el cannabis, en todos sus usos, ya tenemos medicinal, ya tenemos industrial, falta el de uso adulto.



¿Por qué hoy no se contempla el uso del cannabis en el sector salud?

Por una interpretación, en mi concepto, sesgada que hizo el gobierno anterior a finales de julio, en la que señalaba que los medicamentos a base de cannabis en la presentación de fórmulas magistrales especiales para cada paciente no podrían ser cubiertos por el sistema de salud pues la única fórmula que se podía cubrir era aquella que revolvía o descomponía medicamentos ya existentes, cuando el cannabis es una planta y es algo nuevo. Ya estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Salud para solucionar esta interpretación.



¿De dónde viene el cannabis que se comercializa actualmente en el país?



Los estamos importando por falta de registro sanitario, porque, le repito, solo hay cinco medicamentos que tienen el registro del Invima y todos se producen por fuera, o se producen con materia prima traída de afuera. La industria del cannabis medicinal en este momento está en cuidados intensivos, esto porque de 1.300 empresas licenciadas solo 950 reportaron algún grado de actividad el año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que 400 empresas tuvieron que cerrar operaciones, casi la tercera parte de la industria. De estas, que aún reportan actividades, el 95 por ciento son micro-empresas, el otro 4,7 por ciento son empresas pequeñas y solo el 0,3 por ciento son medianas. Aquí no hay empresas grandes, de las 57.000 hectáreas que tienen permiso (licencias) para sembrar cannabis, hoy en día solo se están sembrando 550, es decir, el uno por ciento de esas hectáreas licenciadas.



En términos generales, ¿cómo está la industria?

​

Tenemos una industria más que bien, robusta, que ha sobrevivido a toda esta crisis, que está con el agua hasta el cuello, pero está respirando todavía, que tiene infraestructura montada, que tiene la capacidad. Aquí hay una gran oportunidad para Colombia, para los campesinos en la utilización del cáñamo.



Las plantaciones hoy se concentran en Cauca, ¿se han reunido con los indígenas de la región para hablar sobre el tema?



Durante el IV Congreso de la Industria del Cannabis estuvimos conversando con asociaciones indígenas y campesinas del norte del Cauca y del sur del Valle que están cultivando cannabis, que le están pidiendo al Gobierno Nacional que los deje entrar en la legalidad, y que los deje hacerlo mediante un esquema de regulación.



¿Cuál fue el objetivo del Congreso?



Poder conversar con todos los actores de la industria del cannabis, la academia, los pequeños productores, las asociaciones indígenas populares, el Gobierno Nacional, los congresistas y ver entre todos cuál va a ser el futuro del uso medicinal del cannabis, su uso industrial y, por supuesto, abrir la puerta al uso adulto del cannabis, que es lo que está en trámite en el Congreso en estos momentos.



¿Hubo invitados internacionales?

Sí, teníamos invitados de la talla de Julio Calzada Mazzei, quien fue secretario de la junta de drogas de Uruguay en el momento en que —bajo el gobierno de Pepe Mujica— se legalizó el cannabis para uso adulto y medicinal. Estuvo John Works, del Washington Institute, y otros expositores que nos contaron en qué va la regulación en otros países, cómo se puede realizar un comercio entre países sin transgredir las convenciones de drogas y, por supuesto, estuvimos evaluando entre todos cuál sería la mejor fórmula para regular el uso adulto en Colombia.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

SUBEDITORA DE JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

