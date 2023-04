Tras seis días desaparecida, fue hallada muerta este miércoles la joven María Paula Munévar Olmos, de 23 años.



Munévar es hija del Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, Pedro Munévar.



(Lea: María Paula Munévar: familia de joven desaparecida pide ayuda para encontrarla)



La joven estaba desaparecida desde el 13 de abril pasado.



La Universidad Javeriana, donde estudiaba Munévar, confirmó que el cuerpo fue encontrado “en la zona nororiental de la Universidad, que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales”.



(Lea: Continúa búsqueda de María Paula Munevar, estudiante desaparecida en Bogotá)

Lamentamos profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, quien fue hallada sin vida. Toda nuestra solidaridad con Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar, padres de María Paula, y con sus allegados. pic.twitter.com/vZwE6VjwGW — Pontificia Universidad Javeriana (@UniJaveriana) April 19, 2023

“Los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes”, dijo la entidad que lamentó los hechos y envió un mensaje de condolencias a su familia.



“La Universidad agradece a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos aquellos que apoyaron la búsqueda de María Paula, quien dejará un profundo vacío en nuestra comunidad y en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella”, indicó.



(Lea: Esto es lo que se sabe de la muerte de María Paula Munevar: habla la Javeriana)

Facebook Twitter Linkedin

María Paula Munevar Olmos, desaparecida Foto: Cortesía

Aunque inicialmente se creía que su última ubicación fue el centro de Bogotá, en el sector de La Mariposa, se indicó indicó que realmente se le perdió el rastro luego que se bajo de la estación de Transmilenio de la calle 45 en Bogotá, cerca de la Universidad Javeriana donde ella estudia en horas de la tarde.



Este miércoles, previo a que la joven fuera hallada, su padre, Pedro Munévar, le había dicho a EL TIEMPO que María Paula tenía clases en horas de la tarde del día en que desapareció y explicó que la joven era muy tímida y reservada.



(Lea: Suspenden al juez que dejó libre al 'Gatico', hijo de Enilce López)



"María Paula es muy tímida. Pedimos el apoyo porque no veo ningún resultado, seis días no es normal. No tengo idea. Estamos desesperados. He recibido la colaboración de mucha gente pero no hay resultado alguno", indicó Munévar en ese momento.



María Paula necesitaba medicamentos a diario y estudiaba Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística en la Universidad Javeriana.



(Lea: Corte Suprema al Congreso: 'Corte Agraria no es necesaria)

Facebook Twitter Linkedin

Plantón por la desaparición de María Paula Munévar Foto: Consejo de Estado

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia