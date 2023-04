Con un plantón en la Plaza de Bolívar, familiares y empleados del Consejo de Estado buscaron llamar la atención por la desaparición de María Paula Munévar Olmos, de 23 años, quien es hija del Secretario de la Sección Primera de ese alto tribunal Pedro Munévar.



(Lea: Continúa búsqueda de María Paula Munevar, estudiante desaparecida en Bogotá)



La joven fue vista por última vez el jueves 13 de abril. Aunque inicialmente se creía que su última ubicación fue el centro de Bogotá, en el sector de La Mariposa, se indicó que realmente se le perdió el rastro luego que se bajo de la estación de Transmilenio de la calle 45 en Bogotá, cerca de la Universidad Javeriana donde ella estudia.



(Lea: Corte Suprema al Congreso: 'Corte Agraria no es necesaria')

Facebook Twitter Linkedin

María Munevar Foto: Cortesía

La familia de la joven y allegados han realizado búsquedas en áreas aledañas y puesto carteles en varias partes de la ciudad y el caso está siendo investigado por las autoridades.



Pedro Munévar, padre de la joven, le dijo a EL TIEMPO que María Paula tenía clases en horas de la tarde del día en que desapareció y explicó que la joven es muy tímida y reservada.



(Lea: Suspenden al juez que dejó libre al 'Gatico', hijo de Enilce López)

"María Paula es muy tímida. Pedimos el apoyo porque no veo ningún resultado, seis días no es normal. No tengo idea. Estamos desesperados. He recibido la colaboración de mucha gente pero no hay resultado alguno", indicó Munévar.



María Paula necesita medicamentos a diario. Estudia Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística.



(Lea: Reforma tributaria: Procuraduría pide tumbar artículo clave de las regalías)

Facebook Twitter Linkedin

Plantón por la desaparición de María Paula Munévar Foto: Consejo de Estado

Tenía saco amarillo, chaqueta azul, jean azul claro, tenis negros y gafas de marco azul y lente grueso.



Los familiares pusieron a disposición las líneas 321 2054707 y 3108754250 en caso de que alguna persona vea a María Paula.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia