Este lunes, durante el VI Seminario Regional para la implementación de la Ley 2094 de 2021, la procuradora general Margarita Cabello se refirió a la propuesta que hace unos días lanzó el presidente electo Gustavo Petro de eliminar la Procuraduría.



​

Aunque no lo mencionó con nombre propio, la Procuradora, que hasta ahora no se había referido al tema, hizo duros comentarios: "Frente a la polémica que ha suscitado el anuncio de eliminar a la Procuraduría, igual que nos ocurrió a nosotros, se están dando cuenta que no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!".

El seminario se desarrolló en Pasto (Nariño) para hablar de la ley que reformó el Código General Disciplinario por el que se rige el órgano de control.



Desde allí, Cabello también habló de uno de los temas que ha generado criticas de Petro, referente a la facultad del Ministerio Público de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.



Esto porque en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló contra Colombia en un caso promovido por Petro precisamente por esa facultad. En ese fallo la Corte IDH señaló que autoridades no penales no pueden afectar los derechos políticos de personas elegidas por voto popular, esto, dijo el tribunal internacional, solo puede hacerse mediante una condena en un proceso penal.

​



Por esto, Petro y otros políticos han sostenido que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto, aunque la sentencia de la Corte IDH solo se refiere a la destitución e inhabilidad.



Al respecto, Cabello dijo en el seminario: "¿Por qué para los funcionarios de elección popular ese privilegio de no ser objeto ni sujetos del derecho disciplinario? En mi criterio, eso se traduciría en patrocinar la impunidad. No pueden existir sujetos de primera y segunda clase".



Así mismo, la Procuradora dijo que la discusión sobre el cumplimiento del fallo de la Corte IDH es bienvenida y que este es un tema difícil.



"Pero invito a que esa discusión sea jurídica, seria y respetuosa; sin ofensas personales o expresiones malsanas frente a la institución o su personal; con argumentos sólidos y con conocimiento claro de las funciones delineadas por la Constitución", expuso.



También señaló que "se requiere además que la discusión que se haga se soporte en verdades y no en argumentos banales, como la referida al monto del presupuesto, que dicen es de 2 billones de pesos, o mencionan que hay que acabarla porque ella no existe en otros países".



​



Por último, Cabello indicó que la reforma que se hizo al Código Disciplinario "no se hizo para burlar a la Corte IDH o entrar en desacato, como dicen algunos actores políticos, fue un estudio serio que contempló muchas salidas jurídicas, hasta llegar a la más adecuada".

