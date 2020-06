El angustioso llamado de la mamá de la cabo del Ejército secuestrada

Olga Cecilia Correa Rincón, de 48 años, salió este martes, a las cinco de la mañana, en compañía de dos amigas a recorrer las calles de Saravena y las veredas cercanas a este municipio araucano.



Olga llevaba en una de sus manos la foto de su hija Nubia Alejandra López Correa, de 23 años, y en su corazón la esperanza de encontrarla. Nubia, que es cabo tercera del Ejército se encuentra desaparecida desde el domingo en horas de la noche.

Olga Cecilia, comerciante de profesión, en diálogo con el TIEMPO señaló que su hija se encontraba en su casa, con la familia, en medio de su periodo de vacaciones.



"El domingo fue a visitar una amiga que vive a seis calles. Se llevó la moto de una de sus hermanas, y cuando regresaba, sobre las 9 pasadas de la noche, dicen testigos que cuatro hombres en moto la interceptaron y se la llevaron. El hecho es que no llegó a la casa", aseguró Olga, quien levantó sola a sus cuatro hijos.



La cabo tercera Nubia Alejandra, es la menor de cuatro hermanos, estudio diseño gráfico y hace año y medio ingresó al Ejército. De acuerdo con su mamá, "fue una decisión que tomó ya adulta, no nos sorprendió, por que ella es así, impredecible".



Olga Cecilia recordó que se instaló en Saravena hace 19 años, en este municipio sus hijos estudiaron e hicieron vida. "Alejandra es la alegría de la familia, ella es solo risas, pero sobre todo es un gran ser humano y como madre esta angustia de no saber de ella me esta acabando".

Por favor, respeten la vida e integridad de mi hija, libérenla pronto, ella es la felicidad de esta familia y la necesitamos

TWITTER

Nubia Alejandra y la familia tiene sus raíces en Cúcuta, Norte de Santander, los padres de Olga Cecilia viven en Sardinata, y los visitan cada vez que pueden.



La mamá de la cabo tercera señaló que su hija puede estar secuestrada por los grupos guerrilleros que hacen presencia en la zona, y a ellos les pidió:"por favor, respeten la vida e integridad de mi hija, libérenla pronto, ella es la felicidad de esta familia y la necesitamos".



Olga que poco ha dormido desde la desaparición de Alejandra, aseguró que está lista para prepararle a su hija las costillitas de cerdo que tanto le gustan, "estuvimos viendo varios videos, y en uno de ellos, se ve a Alejandra cantando vallenatos, su ritmo preferido, y con esa música la vamos a recibir a su regreso".



Olga afirma que ha recibido todo el apoyo del Ejército, que han estado pendientes de ellos, pero que en este momento, lo único importante como familia es que se pueda establecer quiénes tienen a su hija.

Desde diferentes partes de Colombia y el mundo la familia ha recibido voces de aliento. Foto: Cortesía familia

Olga, denunció que ha recibido llamadas de personas inescrupulosas que afirman tener a su hija y le han solicitado dinero.



"De verdad, uno no puede creer que haya personas tan faltas de todo, que busquen aprovecharse de una situación tan dolorosa", dijo la mamá de la cabo tercera, quien señaló que hasta este momento, quienes tienen realmente a su hija no se han comunicado con la familia.



