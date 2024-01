General Navarro, de comandante de las FF.MM. a secretario de Gobierno de Cundinamarca

El general (r) Luis Fernando Navarro Jiménez, excomandante de las Fuerzas Militares en Colombia para el periodo entre 2018 y 2022, fue designado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, como secretario de Gobierno departamental.



El oficial retirado cuenta en su hoja de vida con 43 años de experiencia en la Fuerza Pública.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió al general Navarro como "un hombre con las más altas calidades y cualidades humanas y profesionales, que hoy viene a servir a su departamento, después de haberlo hecho a su patria, por más de 40 años".



Por su parte, Navarro señaló que este nombramiento le permitirá continuar su trabajo al "servicio de la comunidad" y ahora como secretario de Gobierno tendrá la tarea de coordinar políticas públicas, participar en la gestión de situaciones de crisis, coordinar acciones para mantener la seguridad y el orden público en el departamento, entre otras labores.

La trayectoria del general (r) Navarro

El general Luis Fernando Navarro Jiménez, nacido el 4 de noviembre de 1960 en Chía, Cundinamarca, ha alcanzado diferentes logros a lo largo de su carrera militar.



Graduado como bachiller académico en el colegio José Joaquín Casas, ingresó en 1980 a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, obteniendo el título de Ciencias Militares en 1982.



A lo largo de su carrera, ha completado cursos de formación militar y especialización, destacándose en áreas como Paracaidismo, Jefe de Salto, Lancero, y Comando Especial Terrestre. Además, cuenta con diplomados en Estado Mayor, Alta Dirección Empresarial, Administración de Negocios, y Estrategia, Innovación y Prospectiva, así como un Magíster en Seguridad y Defensa Nacional.



El general retirado Luis Fernando Navarro. Foto: Carlos Ortega.

El oficial retirado ha ocupado roles clave en diversas instituciones, como segundo comandante del Batallón de Infantería No. 35, inspector de estudios y segundo comandante de la Escuela de Infantería, Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 28, y vicerrector académico de la Escuela Militar de Cadetes.



A nivel de responsabilidades de mando, ha ejercido como segundo comandante de la Décima Octava Brigada, director del Centro de Educación Militar, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.



Condecorado con varias distinciones, incluyendo la medalla Servicios Distinguidos, Orden de Boyacá, Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, y la Medalla Batalla de Ayacucho, asumió el cargo de Comandante General de las Fuerzas Militares el 10 de diciembre de 2018, por designación del presidente Iván Duque Márquez.

Cuestionamiento por operación en Caquetá

El general (r) Navarro ejercía su rol como comandante de las Fuerzas Militares cuando en el gobierno de Iván Duque se realizó la Operación Atai, el 29 de agosto de 2019, en la cual murieron ocho menores de edad en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá) y que terminó por precipitar la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero.



En entrevista con EL TIEMPO el 9 de noviembre de 2019, Navarro señaló que era la disidencia la que cometía un crimen de guerra al reclutar a los menores y afirmó que se enteró en el debate en el Congreso de la muerte de los menores.



"El documento y contenido presentado el día del debate no era de conocimiento de las Fuerzas Militares. No teníamos conocimiento de que había menores en el sitio. Nosotros nunca íbamos en una operación contra menores de edad, íbamos contra un blanco lícito que era alias Gildardo Cucho", dijo en su momento Navarro.



Y añadió que "todos los protocolos de necropsia y el informe de Medicina Legal forman parte de la investigación penal y gozan de reserva, a las cuales no tenemos acceso. En esa etapa procesal no tenemos ninguna participación".



Asimismo en marzo de 2022, la Procuraduría envió una “solicitud de información” al general Luis Fernando Navarro, para aclarar sobre lo sucedido en la operación militar en la vereda el Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.



Según la entidad, tras el hecho ocurrido el 28 de marzo de 2022, donde perdieron la vida 11 personas, "podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares".

Ahora como secretario de Gobierno departamental desempeñará un papel crucial en la administración y coordinación de políticas a nivel departamental, contribuyendo al desarrollo, seguridad y bienestar de la región.

