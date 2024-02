Francisco Barbosa: a lo que se dedicará luego de su salida de la Fiscalía

Francisco Barbosa Delgado fue hasta este lunes, 12 de febrero, el fiscal general de la Nación. La actividad a la que se dedicará el ahora exfuncionario es una de las incógnitas que tienen los colombianos. Sin embargo, el exfiscal reveló que su destino inmediato está fuera del país.



En declaraciones a Blu radio, el hasta hoy fiscal general afirmó que tiene planes de radicarse en Estados Unidos, con fines académicos.



"Voy a volver a escribir. Voy a escribir las memorias de esto que se vivió, un libro sobre los años de la Fiscalía y voy a regresar a la universidad en los Estados Unidos", afirmó Barbosa en el citado medio.



Barbosa será docente en la Universidad Internacional de Florida.

Francisco Barbosa Delgado, exfiscal General de la Nación. Foto: Cotería Fiscalía

Sin embargo, el exfiscal precisó que no se olvidará de Colombia. Dijo que estará en contacto con el país a través de consultorías tanto nacionales como internacionales en temas de seguridad y justicia.



Con respecto a si le interesa ser candidato a la Presidencia en el 2026, Barbosa aseveró en diciembre de 2023 que no estaba en sus planes. "Yo no estoy pensando en nada diferente a concluir adecuadamente mi Fiscalía General de la Nación. Pero lo que yo digo es que, así como va Colombia, así como está Colombia, va de mal en peor. Este país no aguanta más años en esas condiciones", sostuvo a finales del año pasado.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

