¿Cómo hacer un contrato de arrendamiento?

De acuerdo con el código civil el contrato de arrendamiento es un acuerdo "en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado".



Este pacto es válido de forma verbal o escrita, pero es recomendable que quede una constancia.



(Lea también: ¿Cómo anular un contrato de arrendamiento?)

Para elaborar un contrato es importante tener en cuenta los siguientes datos y requisitos:

Nombre e identificación de las partes

Dirección y datos que identifiquen el inmueble

El valor que debe cancelar cada mes y la fecha estipulada

El término de duración del contrato

Cómo se pagarán lo servicios y si estos se compartirán

El inventario del inmueble y su estado

Las partes pueden cometer errores a la hora de hacer un contrato como: no comprobar si el arrendador puede pagar a tiempo y no inventariar el inmueble.



(Lea además: ¿Qué pasa si un arrendatario no paga los servicios públicos?)



Así como no preguntar a la persona si está de acuerdo con lo que está consignado en el escrito, o acceder a pagar tarifas que corresponden al arrendador.



Se recomienda no dar sumas por adelantado si no hacen parte del contrato y exigir una copia de este.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia