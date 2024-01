Conozca cada cuánto los mayores de 60 años deben renovar su licencia de conducción

Si usted es conductor, seguramente, sabrá que la licencia de conducción es uno de los requisitos más importantes e indispensables para conducir un vehículo, ya sea moto o carro. Por esta razón, no debe dejar pasar la renovación de este documento.



(Puede leer: ¿Cómo tramitar una licencia de conducir en Canadá? Guía para extranjeros).

En conformidad con la Ley Antitrámites del Decreto 019 de 2012, las licencias de conducción tendrán una vigencia de diez años, específicamente para vehículos particulares.



Así, es importante que sepa que este documento debe renovase cada cierto tiempo con el propósito de no tener problemas con las autoridades competentes frente a este tipo de situaciones.



El tipo de licencia, el tipo de vehículo y la edad del conductor serán los factores que determinen cuándo deberá cambiarla.



En el caso de que usted esté próximo a cumplir 60 años debe saber que la licencia para vehículos particulares no podrá tener más de 5 años de vigencia. Y esta debe ser renovada cada año.



Importante: la renovación de licencias de conducción de servicio público para conductores menores de 60 es cada tres años.



(Puede leer: ¡Pilas! Este es el valor de la multa por no llevar la licencia de conducción en 2024).

Facebook Twitter Linkedin

Este martes 20 de junio se vence el plazo para renovar la licencia de conducción. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por lo anterior, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó el 12 de diciembre de 2023, en primer debate, un proyecto el cual tiene la finalidad de ayudar a los conductores luego de cumplir 60 años de edad.



Con esto, la representante Yulieth Andrea Sánchez, del partido Centro Democrático, y ponente de la iniciativa dijo que: “hay alzas inmensurables en la gasolina, paros y estallidos sociales, crisis extranjeras, reforma tributaria e inflación, son aspectos que afectan los bolsillos de los ciudadanos, esto es un alivio y esperamos que la voluntad del Congreso nos lleve al éxito de esta propuesta que tanto ayudaría al gremio”.



Por otro lado, el autor del este proyecto, Holmes Echeverría De La Rosa publicó en su cuenta oficial de X, (antes Twitter) que: “Buscamos que el Gobierno nacional reglamente incentivos económicos en el trámite de refrendación de la licencia cuando los conductores presenten buen comportamiento en seguridad vial”



(Puede leer: Licencia de conducción: costos, procedimientos y cambios de horario en diciembre).

Aprobado en primer debate nuestro Proyecto de ley N 093 de 2023 Cámara, Por medio del cual buscamos aumentar la vigencia de la licencia de conducción para el servicio de tranporte público, de 3 a 5 años para menores de 60 años y de 1 a 2 años para mayores de 60 años.

Así mismo. — Holmes Echeverría De La Rosa (@holmesedr20) November 29, 2023

Por otro lado, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, con el número de cédula se podrá verificar si la licencia es legal, también las autoridades podrán ver el número de comparendos que tiene.



Así, el "mecanismo electrónico es conectar en línea la licencia a la hora de realizar comparendos, verificación de datos e historial infractor del conductor titular del documento; reduciendo trámites e incentivando, incluso, la cultura de cero papel", según la página oficial de Función Pública.

¿Cuánto vale renovar la licencia de conducción?

El valor de la renovación de la licencia de conducción para manejar un carro particular es de $106.700 pesos.



El valor actual para solicitar por primera vez la licencia de conducción para carro por primera vez es de $226.400 pesos.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...