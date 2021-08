No Es Hora De Callar amplifica voces de periodistas del mundo en un libro

Las mujeres periodistas afrontan mayores riesgos al ejercer su oficio, en contraste con sus colegas hombres. De acuerdo con una investigación adelantada por la campaña No Es Hora De Callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, 6 de cada 10 comunicadoras han afrontado violencia de género. Esta situación se agrava para quienes dedican su trabajo a cubrir conflictos y guerras, pues deben hacer su labor en medio de condiciones adversas por el simple hecho de ser mujeres.

Voces de mujeres, #PeriodistasValientes Foto: No es Hora de Callar

Por esta razón, No Es Hora De Callar, con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, hacen un homenaje al trabajo de 20 mujeres periodistas de todo el mundo y, a través de ellas, a las mujeres que comunican. El libro ‘Voces de mujeres, #PeriodistasValientes’ es una publicación digital e impresa que recopila textos e historias de comunicadoras de España, Bulgaria, Brasil, Honduras, Panamá y México, por mencionar algunos países y, además, hace un recuento de los casos más emblemáticos de periodistas que lamentablemente fueron asesinadas y violentadas sexualmente en ejercicio de su oficio.



Lula Gómez, periodista, escritora y documentalista española; Wendy Funes, de Honduras, periodista y criminóloga; Mariana Katzarova, periodista, fundadora de RAW in WAR y el premio Anna Politkovskaya, oriunda de Bulgaria; Mona Lisa Dourado, de Brasil, periodista, editora de Jornal do Commercio de Pernambuco y directora del proyecto #UmaPorUma, y Rosa María Calaf, periodista española de RTVE, son algunas de las comunicadoras que participan en el libro.

El libro ‘Voces de mujeres, #PeriodistasValientes’, se puede descargar en este enlace.



Visibilizar e impulsar el trabajo de las mujeres periodistas es fundamental para fortalecer su labor y garantizar que puedan ejercerla con plenas garantías.