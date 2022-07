La violencia sexual y basada en género que vivieron dentro de las Farc las menores de edad reclutadas por ese grupo quedó expuesta en un libro que recoge 19 relatos de mujeres sobrevivientes de estos delitos, que les generaron afectaciones físicas y psicológicas que aún persisten.



A través del libro 'Testimonios de la Rosa Blanca: historias de mujeres víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual y basada en género por parte de las Farc-EP' estas mujeres, que hacen parte de la Corporación Rosa Blanca, cuentan su propia historia.



El libro se presenta este 27 de julio, a partir de las 9:30 a. m., en el Hotel Grand

Park, en Bogotá.



La publicación es resultado de una iniciativa de memoria histórica liderada por Rosa Blanca y acompañada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) desde el año 2019, y busca revelar la realidad vivida por las niñas y adolescentes al ser reclutadas de forma sistemática por la exguerrilla entre 1986 y 2005.



Entre los hallazgos hay casos de niñas que fueron expuestas incluso desde los 9 años a violencia sexual y basada en género, sometidas a esterilización forzada, violencia física, abuso sexual, pornografía infantil, abortos forzados, torturas, homicidios y desaparición forzada.



"Yo tenía nueve años, estaba en primer año de primaria. La guerrilla de las Farc llamaba a todas las personas a reuniones. A los niños nos decían que teníamos que ir uno o dos de cada casa a una 'capacitación' en una montaña. Él tenía en ese tiempo 45 años y yo nunca más volví a mirar a mi mamá desde ese día", dice Catalina al narrar su experiencia.

Según la publicación, las prácticas de aborto forzado contra menores de edad por parte de las Farc se mantuvieron incluso avanzada la gestación, como lo relata Juanita: "Cuando cumplí 17 años volví a quedar embarazada porque el tratamiento para planificar no me funcionaba. [Con] seis meses de embarazo, abrieron un hueco a la cepa de un palo ubicado en el centro del caserío. Me amarraron y me dijeron delante de todos que, si no aceptaba el aborto, me iban a meter ahí y me iban a matar".



También se recoge la existencia de centros clandestinos de aborto forzado a los cuales eran llevados las menores de edad. Esos centros estaban en casas de pobladores u hospitales ocultos construidos por miembros de las Farc, y muchas de las menores de edad sometidas a estas prácticas presentaron complicaciones severas, por lo cual tuvieron que ser remitidas a centros de salud.

Una práctica extendida

La sistematización de los relatos en este libro, señaló el CNMH, permitió relacionar la realidad vivida por las menores de edad en departamentos como Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Caquetá, Cundinamarca, Caldas, Meta, Vichada, Santander, Boyacá, Arauca y Chocó, y en ciudades como Bogotá.



Así mismo, se identificaron los modos de actuación de los Bloques Magdalena Medio, Bloque Noroccidental, Bloque Occidental, Bloque Sur, Bloque Central y Bloque Oriental de las Farc.



Además, los relatos de las mujeres dejan ver que sus salidas de la guerrilla se dieron por deserción, capturas en combates o abandonos por parte del grupo armado al evidenciar complicaciones físicas en su estado de salud, lo cual para el Centro pone de manifiesto temas aún invisibilizados sobre la realidad de niñas y adolescentes reclutadas, así como las profundas afectaciones individuales, familiares y colectivas cometidas contra las menores de edad de comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes.

