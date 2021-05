¿Qué sucede si no se presenta a la citación del Ejército?

Si un ciudadano no se presenta a la citación del Ejército para definir su situación militar será declarado remiso. Esto le acarreará una multa de dos salarios mínimos por cada año de infracción, sin que supere los 20 salarios mínimos vigentes.



(Lea en contexto: ¿Cómo es el proceso para sacar la libreta militar?)

De acuerdo con el artículo 42 de la ley 48 de 1993, aquellos que no se presenten a la citación "serán sancionados con multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios. El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa"



En ese orden de ideas, si su situación militar aún no está definida y es remiso, puede solicitar una nueva cita a través de la página www.libretamilitar.mil.co. Para este trámite debe registrarse en el sitio web.



(Lea además: ¿Quiénes quedarían eximidos de pagar la libreta militar?)



Una vez complete este requisito podrá agendar su cita. Para resolver su situación militar existen dos opciones: incorporarse al servicio militar o demostrar que hace parte de la exenciones legales, para esto deberá agregar soportes y pruebas.



De acuerdo con Legal app, el remiso que resulte no apto para la prestación del servicio, podrá ser exonerado de la sanción.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Le pueden interesar más noticias de Justicia

- ¿En qué va la reforma a la Justicia?



- Fiscalía investiga a hombre que disparó en medio de las marchas

​

-Más de dos mil heridos entre civiles y policías dejan un mes del paro