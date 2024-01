¿Se pueden celebrar contratos con el estado usando la libreta militar provisional?

En Colombia, la libreta militar es un documento obligatorio para los varones que alcanzan la mayoría de edad. Esta tarjeta define y comprueba que una persona tiene resuelta su situación militar.



Sin embargo, en algunos casos el Estado expide un certificado provisional, le contamos cómo funciona dicha tarjeta.



(Le puede interesar: Conozca el paso a paso para definir su situación militar si es estudiante universitario).

Facebook Twitter Linkedin

La libreta militar se puede duplicar en algunos casos. Foto: Archivo EL TIEMPO

En este país es una obligación para los hombres mayores de 18 años prestar el servicio militar, aunque existen algunas excepciones para la no prestación de este servicio.



Una de estas es pagar una cuota de compensación para obtener la libreta militar, un documento que certifica tener resuelta su situación militar ante algunas entidades públicas o privadas.



En varios procesos de vinculación laboral este es un requisito que tienen en cuenta.



No obstante, de acuerdo con la circular 39, emitida por el Ministerio del Trabajo, en enero del año 2023, las entidades públicas o privadas ya no pueden exigirle a los postulados o interesados a un trabajo la presentación de la tarjeta militar para acceder al puesto.



"Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas, que tengan una vinculación laboral vigente y no hayan definido su situación militar, tendrán un plazo para normalizar su situación de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley", se conoció en el Concepto 602661 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública.



(Le recomendamos leer: Así puede solicitar el duplicado de la libreta militar de primera clase en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Al momento de expedir una libreta militar con el estado, cada distrito militar tiene 15 días hábiles para realizar la entrega personal del documento. Foto: Freddy Arango

Lo que se exige, teniendo en cuenta el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, es una situación militar acreditada. Esto significa que el interesado a la oferta laborar deberá enseñar al menos una certificación provisional que enseñe que está en proceso o trámite para definir su situación militar o una declaración jurada que manifieste lo anterior.



Así lo dictamina la ley antes mencionada: "La situación militar debe acreditarse para acceder al trabajo, ya sea para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado o celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público".



Según la última actualización del Ministerio, los ciudadanos tendrán un plazo de 18 meses, desde el inicio de su contrato, para definir su situación militar, adquiriendo una tarjeta o demostrando que están exentos a la norma.

¿Qué es la libreta militar provisional?

Al momento de expedir una libreta militar con el Estado, cada distrito militar tiene 15 días hábiles para realizar la entrega personal del documento.



Sin embargo, hay algunos casos en donde no se puede hacer la entrega de forma inmediata, en este evento, la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional podrá expedir de manera temporal una tarjeta provisional militar mientras se define la situación de forma definitiva.



De acuerdo con el portal oficial de la librera militar, esto se aplica cuando "los ciudadanos que al terminar su bachillerato sean menores de edad", si esto sucede, se expedirá una tarjeta provisional que será válida hasta su mayoría de edad.



De igual forma se incluye aquellos “ciudadanos graduados como bachiller que al cumplir su mayoría de edad se encuentren realizando estudios profesionales". Para estos estudiantes la tarjeta provisional tendrá una vigencia de dos años, debiéndose presentar nuevamente al distrito militar para continuar con el trámite.

Esta certificación permite respaldar a los ciudadanos sean requeridos por las autoridades de reclutamiento, enseñando que se encuentran aplazados dentro del proceso de definición de la situación militar.

Así puede realizar el proceso de inscripción para definir su situación militar



Facebook Twitter Linkedin

La normatividad, que tiene una vigencia de 18 meses. Foto: Daniel Bustamante / Archivo EL TIEMPO

Lo primero que usted debe hacer es inscribirse al servicio militar de manera digital en de la página web: www.libretamilitar.mil.co



Posteriormente, debe cumplir con una serie de pasos, según la página oficial de la Libreta militar.

​

1. Debe ingresar a la opción “regístrese” y completar el formulario que allí aparece.



2. Después de completar y validar la información, el ciudadano recibirá una notificación en su correo electrónico.



De esta manera, la información suministrada por el ciudadano será verificada por la dependencia encargada.



Posteriormente, lo citarán a una concentración militar en donde le realizarán un examen psico-físico. Para continuar con el proceso tendrá que presentar otros documentos para que le hagan una liquidación y pagar la cuota de compensación.



El costo de la libreta militar sale de calcular el patrimonio de los padres o personal con los ingresos de los padres o personal, teniendo en cuenta si todavía depende de ellos económicamente.



Para que lo tenga en cuenta: algunos de los documentos que debe presentar son fotos 2,5 x 4,5 fondo azul, cédula o tarjeta de identidad y cédula de los padres. Además, si corresponde, el soporte de exención de ley.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

Lea más noticias...