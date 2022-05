En Colombia es obligatorio para los hombres a partir de los 18 años prestar el servicio militar y son muchos los jóvenes quienes aún no tienen definida su situación militar.



Por esta razón, el Comando de Reclutamiento y Control Reservas anunció que abrirán una nueva convocatoria para esas personas entre los 18 y 23 años que deban definirla.

Es importante resaltar que, en caso de no querer sumarse a las filas del Ejército Nacional, puede pagar la cuota de compensación. Este pego colaborará con que no quede en situación de remiso (persona que no ha definido su situación militar) y pueda obtener su libreta militar. Este documento es necesario para que los hombres puedan involucrarse en la vida laboral, especialmente para empleos en el sector público.



Según indica la página web de la institución, los varones que hayan cumplido 24 años y no hayan definido su situación militar quedarán como infractores y podrían ser reportados en revistas de segunda clase.



Esta nueva convocatoria inició desde el 1 de mayo y durará hasta el 17 del mismo mes. En caso de estar interesado, se puede acercar a los 60 puntos del Distrito militar o a las 12 Zonas de Reclutamiento que están ubicadas en todo el país.

Los interesados pueden agendar una cita en la página web libretamilitar.mil.co. Recuerde que ninguno de estos trámites tiene costo y solo pueden ser realizados por las autoridades de reclutamiento.

