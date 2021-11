Continúan jornadas especiales del Ejército para definir situación militar

Hasta el próximo 13 de diciembre del 2021 el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército continuará con jornadas especiales para definir la situación militar en las que hay descuentos en el pago de sanciones y de la libreta militar.



Las personas que accedan a las jornadas especiales tendrán un descuento del 60 por ciento en la cuota de compensación militar y del 90 por ciento en las multas o sanciones que se les hayan impuesto por infracciones en el proceso de definición de situación militar.



Al final del proceso, la persona podrá optar por acceder de manera gratuita a la 'Constancia Electrónica' o a la expedición física de su 'Tarjeta de Reservista de Segunda Clase', o libreta militar, la cual tendrá un costo de 136.000 pesos para este año.

¿Quiénes pueden acceder a estas jornadas?

Según informó el Comando de Reclutamiento, las jornadas especiales de definición de la situación militar que se adelantan están dirigidas a ciudadanos colombianos residentes en el país o en el exterior que estén en las siguientes situaciones:



1. Infractores que hayan sido sancionados con multas como:



• Ciudadanos aptos que habiendo sido citados a concentración para incorporación no se presentaron en la fecha, lugar y hora indicada por el servicio de reclutamiento y movilización.



• Ciudadanos que no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica.



• Ciudadanos que realizaron el proceso de inscripción de manera extemporánea en vigencia de la Ley 48/93, es decir antes del 4 de agosto de 2017.



• Ciudadanos mayores de edad que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no se presentaron a definir su situación militar una vez obtuvieron su título de bachiller, en vigencia de la Ley 1861/17.



• Ciudadanos a quienes se les liquidó la cuota de compensación militar y no cancelaron el recibo en el plazo establecido (recibo vencido).



2. Ciudadanos que superaron la edad máxima de incorporación (Mayores de 24 años).



3. Ciudadanos declarados no aptos por los comités de aptitud psicofísica de la Dirección de Reclutamiento.



4. Ciudadanos residentes en el exterior que demuestren una residencia mínima de tres años.



5. Ciudadanos exentos de la prestación del servicio militar y que por ley deban cancelar la cuota de compensación militar, según las causales establecidas en el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017.

¿Qué debe hacer?

En primer lugar, es necesario que esté inscrito en la página web www.libretamilitar.mil.co y cargar en la plataforma la fotocopia de la cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento, acta y diploma de grado de bachiller si aplica, una foto 3X4 fondo azul (en corbata, en formato JPG y que no exceda 1MB).



En caso de ser exonerado de la prestación del servicio militar, esas personas deberán acreditar los documentos soportes de la causal de exoneración. Se pueden verificar los documentos necesarios en la página web www.reclutamiento.mil.co, sección “definición de la situación militar”.



También se debe llevar el recibo de la cuota de compensación militar y/o multas vencido (si lo tiene).



Y si es ciudadano colombiano residente en el exterior, deberá otorgar autorización simple donde faculta a un tercero para ir al lugar previsto para la jornada y expresar si opta por que se entregue la tarjeta militar física a la persona autorizada, o en su lugar solicita sea enviada a través de valija diplomática al consulado correspondiente.



De otro lado, si reside por más de tres años en el exterior, independiente de la edad, la persona estará exonerada de prestar servicio militar y lo podrá acreditar a través de los siguientes documentos: Visa del estado receptor o “constancia de Residencia”. Puede consultar más al respecto en el sitio web https://www.cancilleria.gov.co/tt_ss/constancia-residencia.

