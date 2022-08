En Colombia es una obligación para los hombres mayores de 18 años prestar el servicio militar, aunque existen algunas excepciones para la no prestación de este servicio.



De un lado, las personas que son declaradas excentas o no aptas para el servicio por condiciones como enfermedades o ser hijo único, entre otras; pero también se puede evitar la prestación del servicio militar si se paga una cuota de compensación para obtener la libreta militar.

En la página web que el Ministerio de Defensa tiene dispuesta sobre este tema, https://www.libretamilitar.mil.co/, se señala cómo se calcula el valor a pagar de la cuota de compensación militar.



Según la infomación, se deben sumar los siguientes valores:

El uno por ciento del patrimonio familiar, más 60 por ciento del total de los ingresos mensuales del hogar; y esto se divide por el número de hermanos menores que se encuentren estudiando (máximo dos).



A esa cifra se le suma el 15 por ciento del salario mínimo legal vigente por concepto de elaboración y laminación de la libreta militar.



Además, en caso de tener multa por no inscripción, se suma el 20 por ciento del salario mínimo por año; y se suman otros dos salarios mínimos legales vigentes por cada año o fracción en caso de que tenga una multa por la no presentación al punto de concentración, es decir, por ser remiso.



Como ejemplo, la página web del Mindefensa señala que si el patrimonio familiar de una casa es de 40'000.000, y los ingresos mensuales del núcleo familiar de dos salarios mínimos (para 2022 el salario mínimo mensual es de 1'000.000 de pesos), el cálculo de la cuota si no hay multas se haría así:



Uno por ciento del patrimonio familiar: 400.000; más 60 por ciento de los ingresos mensuales: $ 1'200.000. Esto dividido por número de hermanos -incluyendo el interesado en la libreta militar-; más el 15 por ciento del salario mínimo por la elaboración y laminación de la tarjeta militar (150.000 pesos, según el salario mínimo de 2022).



Entonces, si es un hijo único, la cuota sería de 1'750.000 pesos; si tiene un hermano sería de 950.000 pesos; y si tiene dos hermanos quedaría en 683.333 pesos.

En cualquier caso, para más información puede remitirse a la página web https://www.libretamilitar.mil.co/

