Así puede solicitar el duplicado de la libreta militar de primera clase en Colombia

En Colombia, la libreta o tarjeta militar es un documento obligatorio para los hombres que tienen la mayoría de edad. Y en el caso de que se la hayan robado, dañado o perdido, usted puede solicitar un duplicado desde la comodidad de su casa. Le enseñamos cómo hacerlo.



(Puede leer: ¿Cómo descargar el certificado de la libreta militar por internet? Paso a paso).

La libreta o tarjeta militar certifica tener resulta su situación militar ante algunas entidades públicas o privadas para los hombres del país. Además, en varios procesos de vinculación laboral este es un requisito que tienen en cuenta.



Sin embargo, gracias a la circular 39 del Ministerio del Trabajo, las empresas ya no pueden pedir de manera obligatoria este documento.



"Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas, que tengan una vinculación laboral vigente y no hayan definido su situación militar, tendrán un plazo para normalizar su situación de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley", se conoció en el Concepto 602661 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública.



(Puede leer: El abecé de la nueva ley para que miles de remisos obtengan su libreta militar).

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el formato para solicitar el duplicado de la tarjeta militar de primera clase Foto: Ejército Nacional de Colombia.

Estos son los documentos que debe presentar para solicitar el duplicado de la libreta militar (primera clase)

Si su intención es solicitar la Tarjeta Militar, como reservista de primera clase, debe tener en cuenta los documentos que aparecen a continuación.



- Una copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.

- Una fotografía suya de 3 x 4 fondo azul en corbata y escaneada en un CD formato JPG.

- Completar el formato que hace referencia a la 'Solicitud duplicado pérdida o deterioro del documento'.



Primero, debe completar los espacios de ciudad, fecha, su nombre, identificación.



Luego, debe seleccionar que tipo de tarjeta que tiene, en este caso es primera clase.



Posteriormente, debe dejar claro porqué va a solicitar el cambio, las opciones que aparecen en el formato son por perdida y deterioro.



Una vez haya completado la información deberá escribir los datos personales que hacen referencia a la firma, el número de identificación, número de celular, dirección de domicilio, correo electrónico y su huella dactilar.



(Puede leer: Así puede acceder a los descuentos para tener libreta militar).



- Debe pagar el recibo que corresponde a los costos de elaboración del documento. El precio hace referencia al 15 por ciento del salario mínimo legal mensual vigente, conforme con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1184 de 2008.



- Debe presentar el certificado de tiempo de servicio militar, este lo puedo solicitar a través de la Dirección de Personal del Ejército Nacional. Este documento es obligatorio en caso de que usted sea reservista del Ejército Nacional.



Por otro lado, en conformidad con el artículo 30 del Decreto 19 de 2012 "ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación de denuncia por pérdida de documentos con el fin de tramitar la expedición del duplicado o remplazo correspondiente".



Lo anterior significa que no es necesaria una denuncia para tramitar un duplicado en caso de que se lo hayan hurtado.

Facebook Twitter Linkedin

Para los hombres aclarar su situación militar es obligatorio. Foto: Dirección de Reclutamiento Ejercito Nacional

Cómo acreditar la situación militar

Para llevar a cabo la acreditación de su situación militar, puede ingresar al portal web de la Libreta Militar.



(Puede leer: Libreta militar: este es el precio que tendrá el documento en 2024).



Allí, hay algunos tutoriales en video, los cuales le permitirán saber cuál es el paso a paso del trámite. No obstante, debe saber que el primer paso es registrarse en el portal de Libreta militar, donde dice 'Primer registro'.

La información que le solicitarán es personal, tenga en cuenta que debe registrar su correo electrónico, en caso de no tener, cree uno, ahí le llegará toda la información correspondiente con este proceso.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...