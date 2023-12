Conozca el paso a paso para definir su situación militar si es estudiante universitario

Si usted está en Colombia y actualmente se encuentra estudiando en la universidad o está próximo a terminar sus estudios de bachillerato, no debe olvidar que definir su situación militar es un requisito en el país.



Esto le permitirá obtener la libreta o tarjeta militar, la cual le puede solicitar en diferentes oportunidades.



(Puede leer: Ojo, remisos: estos serán los precios de la libreta militar; le quitarán sanciones).

Una de las preocupaciones que pueden tener los jóvenes de sexo masculino cuando cumplen la mayoría de edad es ¿cómo van a asumir su situación militar? Debido a que, constantemente, están expuestos a que este documento les sea solicitado.



Así que, es común que a la hora de conseguir trabajo le pidan la libreta militar. Sin embargo, conforme con Ley 1861 de 2017, en su artículo 42, “las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo”.



Con lo anterior no se pretende decir que usted no debe solicitar su tarjeta militar, al contrario, es importante que tenga claro que en algunos momentos, y a pesar de que esto ya no sea un requisito obligatorio, tener este documento puede sumarle puntos.



Asimismo, existe una duda que radica en ¿cómo un estudiante universitario puede solicitar su libreta miliar? Por esta razón, le contamos las formas para hacerlo.

Facebook Twitter Linkedin

Servicio militar en la Armada. Foto: Armada

Conozca cómo puede obtener su libreta militar si está cursando una carrera universitaria



Un estudiante universitario tiene dos opciones para solicitar su libreta militar:



1. Realizando el servicio militar durante sus vacaciones.



2. Realizando un curso de formación militar durante sus vacaciones.



Debe seguir las siguientes indicaciones, si desea realizar cualquiera de las opciones expuestas con anterioridad.



- Tiene que dirigirse a una Junta de Reclutamiento, y debe verificar si está registrado en la base de datos que corresponde al servicio militar.



Importante: Lleve su documento de identidad y una fotocopia del mismo, esto para hacer el proceso en caso de que no este registrado. Así, podrán asignarle su respectiva revisión médica.



- Después de que haya asistido a la verificación médica, le asignarán una fecha para presentarse al curso de formación o al servicio militar.



- Si usted realiza el curso de formación, tendrá que asistir a clases teóricas y prácticas durante sus vacaciones y presentar un examen final.



- Si realiza el servicio militar, debe cumplir con las obligaciones que le asignen dependiendo el tiempo de servicio.



Teniendo en cuenta estas recomendaciones, en el momento en el que haya terminado el curso de formación o el servicio militar, usted recibirá su libreta militar.



(Puede leer: Así puede solicitar el duplicado de la libreta militar de primera clase en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

¿Le pueden exigir libreta militar en un trabajo? Le contamos Foto: iStock

Esta es la guía para definir su situación militar si encuentra estudiando



Como ya se comentó, si usted es residente de Colombia y actualmente se encuentra cursando algún proceso académico, y está próximo a terminar, no debe dejar pasar la definición de su situación militar, y, por tanto, su libreta militar.



1. Ingrese a la página web de la Dirección General de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional.



2. Haga clic donde dice 'Definición de situación militar'.



3. Digite su número de identificación personal (cédula de ciudadanía) y su fecha de expedición.



4. Diríjase a la opción de 'Estudiante', esta aparece en la lista de opciones de situación militar.



5. Escriba la información correspondiente a su institución educativa, programa académico y fecha de inicio de sus estudios.



6. Verifique que la información que ingresaste sea correcta y dele clic en 'Enviar'.



7. Automáticamente, se generará la constancia de definición de su situación militar, debe imprimirla.



Ahora, con este documento, podrá demostrar que está estudiando y que su situación militar se encuentra definida en la categoría de 'Estudiante'.



Es muy importante que mantenga actualizada su situación militar. Esto con el fin de evitar futuras sanciones.



(Puede leer: ¿Cómo descargar el certificado de la libreta militar por internet? Paso a paso).

Así puede realizar el proceso de inscripción para definir su situación militar

Facebook Twitter Linkedin

Recuerda que la libreta militar ya no es requisito para conseguir trabajo en Colombia Foto: Ministerio de Defensa

Lo primero que usted debe hacer es inscribirse al servicio militar de manera digital en de la página web: www.libretamilitar.mil.co



Posteriormente, debe cumplir con una serie de pasos, según la página oficia de la Liberta miliar.

​

1. Debe ingresar a la opción “regístrese” y completar el formulario que allí aparece.



2. Después de completar y validar la información, el ciudadano recibirá una notificación en su correo electrónico para que active la cuenta en un plazo de 7 días.



3. Una vez activada la cuenta, el ciudadano debe iniciar sesión ingresando sus datos de registro y luego debe hacer clic en la opción “inscripción” para iniciar con el proceso.



4. Aparecerá un formato que el ciudadano debe diligenciar con su información personal, académica, laboral y familiar, adjuntado los documentos requeridos. Una vez completado el registro de inscripción, el ciudadano deberá validarlo.



De esta manera, la información suministrada por el ciudadano será verificada por la dependencia encargada, quienes le enviarán una notificación por correo electrónico, en el que se le indicará el paso a seguir para continuar con el proceso de definición de la situación militar.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...