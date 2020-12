Ley seca no se puede decretar solo por temas religiosos, dice juez

La restricción de actividades como la venta y consumo de licor en los municipios debe tener motivaciones suficientes de que esto provocará una alteración del orden público, y no puede ser solo por motivos religiosos.



Así lo expresó una sentencia que analizó el caso de una demanda contra un decreto en Campoalegre, Huila, que instauró ley seca en la semana santa fundamentado solo en temas de religión.

El caso comenzó en 2018, cando un ciudadano interpuso le pidió a la alcaldía de Campoalegre que revocara un decreto de ley seca en el municipio por la conmemoración del evento religioso. Como le negaron esa petición, interpuso una demanda de nulidad que fue fallada por un juez.



De acuerdo con el demandante, ese decreto tenía una motivación netamente religiosa católica, y señaló que hubo una desviación de poder porque el decreto no tenía el objetivo de mantener el orden público sino que solo se sustentaba en razones religiosas y culturales, por lo que además violaba los principios de un Estado laico.

Añadió que en el municipio en 2018 no hubo alteraciones del orden público por lo que no había fundamento para la ley seca en la semana santa del año 2018, además, señaló que el alcalde no le reportó al Ministerio del Interior ningún hecho que amenazaran el orden público los días jueves y viernes de esa semana, por eso, para él se violaron los principios de estricta necesidad, proporcionalidad y racionalidad.



En su defensa, la Alcaldía manifestó que si bien es cierto en esos días feriados se celebran festividades religiosas, el aumento de flujo de personas en el municipio para esa fecha está relacionado con la ejecución de conductas delictivas y contravencionales, haciendo necesaria la adopción de la medida de ley seca.

Agregó que hubo "errores de digitación" en la redacción de la parte motiva del Decreto, pero que era claro que se sustentaba en razones de mantenimiento del orden público.



Sin embargo, luego de un proceso de 2 años, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva accedió a anular el decreto que, en 2018, había decretado la ley seca en semana santa considerando que hubo desviación de poder, además, ordenó a la Alcaldía que no se volvieran a hacer decretos así sustentados solo en motivos religiosos.



El juzgado expresó que el acalde "no tuvo en cuenta los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues además de los motivos religiosos expuestos en la parte considerativa del acto acusado, los cuales se encuentran vedados en el ejercicio de la función pública, no concretó con suficiencia las circunstancias de alteración del orden público o de situación anterior que indicara de manera irrefutable que éste podría ser alterado, lo que tampoco se demostró en el decurso procesal", dice el fallo.

Para el juez, era inadmisible el argumento de que hubo "errores de digitación" en la redacción de la motivación del decreto para justificar la omisión de los verdaderos sustentos fácticos y jurídicos del mismo.



Añadió que si bien la ley permite que las autoridades restrinjan el consumo de alcohol, para ello debe acreditarse la existencia de una circunstancia evidente de afectación del orden público y el decreto nunca justificó esto.



Aunque este fallo habla del caso puntual de un decreto de 2018, en su sentencia el juez aclaró que a la entidad demandada también le queda prohibido reproducir actos administrativos bajo los mismos fundamentos facticos y jurídicos, es decir, expedir otros decretos que solo se fundamenten en consideraciones religiosas.

