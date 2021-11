La tutela que frena la aplicación del cambio a la ley de garantías

Tras conocer una tutela que argumenta que el trámite en el Congreso a la modificación de la ley de garantías desconoció el principio de reserva y afectó los principios de imparcialidad e igualdad electoral, un juez ordenó al Presidente de la República no aplicar la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005.



(Lea también: Congreso modificó la ley de garantías y hundió el traslado exprés)



Según la tutela, los congresistas aprobaron el artículo "teniendo conocimiento que la finalidad de la ley no corresponde a lo que pretenden aprobar, con desviación propia de sus funciones, desconociendo normas de carácter constitucional de manera temeraria, revistiendo su decisión en una aparente legalidad".



(Más notas: Oposición demandará suspensión de ley de garantías)

El demandante continuó diciendo que al incluir una norma "a todos luces inconstitucional", los congresistas estarían vulnerando el debido proceso "en una aparente trampa a los tiempos y decisiones de orden constitucional; ya que si no se interviene, el control de constitucionalidad sería posterior y no surtiría los efectos que se pretenden prevenir a través de este mecanismo preferente".



Precisamente, la demanda de inconstitucionalidad contra la norma aprobada debe tramitarse ante la Corte Constitucional, pero lo que pedía la tutela es que, mientras se surte esa demanda, se suspendiera transitoriamente la modificación a la ley de garantías, o subsidiariamente se ordenara que esta no fuera aplicada, mientras preparaba y presentaba su acción de inconstitucionalidad.



(Le puede interesar: Arrecian críticas a idea de suspender la aplicación de ley de garantías)



Frente al caso, el juzgado tercero administrativo de Bogotá resolvió amparar de forma transitoria los derechos al debido proceso e igualdad y ordenó entonces al Presidente de la República y a los representantes legales de las entidades del orden nacional y del sector descentralizado territorialmente "abstenerse de dar aplicación a la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005".



Esta restricción, aclaró el fallo, solo estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que presentará el accionantes, por ese motivo, la medida de freno a "la celebración de los convenios interadministrativos, la ejecución de recursos públicos, la no participación, promoción y destinación de recursos públicos de las entidades a su cargo (...) estará vigente por el término improrrogable de 30 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, dentro de los cuales no se computará el periodo que comprende la vacancia judicial".



(Más notas: Asonal Judicial pide tumbar la última reforma a la justicia aprobada)



Esos 30 días de plazo son para que la Corte conozca y se pronuncie sobre la demanda que el accionante anunció que interpondría. Si pasado el plazo el sujeto y otros ciudadanos no presentan la demanda de inconstitucionalidad, o si la Corte Constitucional no asume conocimiento de la misma, "el amparo transitorio perderá efectos de manera inmediata".



Por último, el juzgado indicó que la restricción es única y exclusivamente sobre el artículo 125 del trámite legislativo del proyecto de la Ley 096 de 2021 Senado y 158 de 2021 Cámara, relativo a la modificación del parágrafo del artículo 38 de la Ley Estatutaria 996 de 2005.

