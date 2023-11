¿Cuáles son los beneficios que tienen las personas del grupo A del Sisbén? Le contamos

El Sisbén en Colombia está clasificado por grupos, A, B, C y D. Estos se determinan a partir de una encuesta que establece las capacidades que tiene la población para generar ingresos en sus estilos de vida.



A su vez, entre menor sean el número de clasificación, mayores son los beneficios. Más adelante le contaremos cuáles son.



(Puede leer: Carreteros de Bogotá se beneficiarán de transferencias monetarias).

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) se encarga de identificar a los colombianos que atraviesan necesidades y requieren de ayudas sociales.



De acuerdo con la Página oficial del Sisbén, el grupo A, está conformado por la población con menor capacidad de generación de ingresos o población en pobreza extrema.



El grupo B, compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A. Es calificado de pobreza moderad.

​

El grupo C, constituido por población vulnerable o en riesgo de caer en condición de pobreza.



El grupo D está conformado por población no pobre, no vulnerable.

Facebook Twitter Linkedin

Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos). Foto: iStock

De manera que, cómo se mencionó hace un instante la población con las más necesidades son perteneciente al grupo A.



Por esta razón, a continuación mencionaremos algunos beneficios para que tenga en cuenta.

Asistencia médica. Cédula de ciudadanía. Libreta militar. Auxilio para la pensión.

En este mismo orden, se destaca que la población colombiana del grupo A del Sisbén también cuenta con acceso a algunos servicios liderados y proporcionados por el Estado.



La importancia de estas iniciativas se centra básicamente en ayudar a las personas que más lo necesitan. Ya sea porque no tienen con los suficientes recursos o porque alguna condición les impide obtener una mejor calidad de vida.



A continuación le contamos algunos de los más importantes en el país.



(Puede leer: ¿Los beneficiarios del Sisbén deben pagar 'cuota de compensación militar'? Le contamos).

Régimen subsidiado

Todas las personas del grupo A del Sisbén tienen la posibilidad de solicitar la afiliación de la población pobre y vulnerable del país al Régimen Subsidiado en Salud. Esta es una vía de acceso que facilita el respeto al derecho fundamental de la salud, según el Ministerio de Salud y Protección.

Familias en Acción

En esta estrategia se busca que las familias con menores de edad, reciban un apoyo de la canasta familiar. Por esta razón a los hogares más vulnerables les llegan subsidios en educación y alimentación, conforme al Ministerio de Educación Nacional.

Jóvenes en acción

Según la Universidad Surcolombiana, Jóvenes en acción es un programa de Prosperidad Social que apoya a los muchachos en condición de pobreza y vulnerabilidad.



La ayuda radica a partir de trasferencias monetarias, esto con el fin de que la población juvenil de Colombia pueda continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.



(Puede leer: Así puede acceder a los descuentos para tener libreta militar).

Colombia mayor

Conforme a la Urna de Cristal, la iniciativa de Colombia Mayor tiene el propósito de combatir la pobreza y mejorar la calidad y el estilo de vida de los adultos mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Ingreso solidario

Es un apoyo económico del Gobierno Nacional enfocado en ayudar a los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica.



Además, busca apoyar a colombianos que no cuentan con la devolución del IVA ni con el sustento de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

(Puede leer: Sisbén 2023: ¿cómo consultar en qué grupo está y sus beneficios?).

Así puede saber a qué grupo del Sisbén pertenece

Siga las siguientes intrucciónes para identificar a qué grupo del Sisbén hace parte. La importancia de que lo tenga claro le abre aún más las posibilidades ser beneficiario de alguno de los servicios o programas anteriormente dichos.Esta es la manera en la que puede averiguar:

Ingrese a la página oficial del Sisbén www.sisben.gov.co.

Diríjase en parte que dice "Consulta tu grupo Sisbén" .

Prosiga a digitar su número de documento.

Luego, oprima "Consultar". Ahí le saldrá el grupo al que pertenece.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...